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Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром

Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром
Хлопець з Нововолинська в мережі Instagram виклав фото, в яких “дякував магазинам за халяву”.

Цинічний вчинок 17 березня зауважили користувачі Instagram. Коля Б. – молодик із Нововолинська, виклав фото із продуктами харчування та речами і написав подяку магазинам, - пише БУГ.

“Коли зайшов на халяву в магазини”, – пише хлопець.

Сир, шоколадка, жуйки, какао та футболка – ось що вдалося вполювати цього разу. І це тільки те, що є на фото, можливо список і більший.

Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром


“Магазин просто щедрий”, – ділиться своїми враженнями користувач.

На фото він не вказує, в яких саме магазинах “придбав” товар.

Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром


Однак, його разом із трьома друзями в цей день було помічено в супермаркеті “Рідний Край”.

Адміністратор розповідає, що хлопці зайшли в магазин та вийшли, нічого не купували. Охорона помітила дивну поведінку, та затримати і обшукувати вона не має права.

Були переглянуті відео із камер спостереження. Явних ознак крадіжки вони не зафіксували. Та видно, що хлопці туди-сюди ходять, мабуть у пошуках наживи.

Адміністрація супермаркету зробила ревізію і виявила недостачу саме тих продуктів, які висвітлив користувач на фото. Загальна сума збитків складає близько 300 гривень.

А ось, і фото героя.

Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром


Власник супермаркету “Рідний край” Юрій Сиротюк повідомив поліцію про цю ситуацію. Його обурює така поведінка молодих людей. Не секрет, що на жаль, крадіжки з магазину вчиняють постійно і виносять і туалетний папір, і шкарпетки, і ковбасу. Але щоб так вчинити і вихвалятися перед всіма у соцмережі – неприпустимо, – вважає Сиротюк.

“Це героїзм чи повна деградація? Мабуть бути героєм для нашої молоді – це красти, бити вікна, годинники. А зробити щось корисне для себе? Як можна починати своє життя з крадіжки?

Адміністрацією торгового закладу було виявлено факт правопорушення та передано до правоохоронних органів. Сподіваємося, що і публікація в інтернет-виданнях пришвидшить виявлення неправомірних дій, а відповідні особи будуть притягнуті до відповідальності”, – розповів він.

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Теги: Нововолинськ
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Коментарі 1
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хай міняють охорону. вони як коти в маслі...
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