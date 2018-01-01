Горе-хвалько. Молодик з Нововолинська хизується в Instagram краденим товаром





Цинічний вчинок 17 березня зауважили користувачі Instagram. Коля Б. – молодик із Нововолинська, виклав фото із продуктами харчування та речами і написав подяку магазинам, - пише



“Коли зайшов на халяву в магазини”, – пише хлопець.



Сир, шоколадка, жуйки, какао та футболка – ось що вдалося вполювати цього разу. І це тільки те, що є на фото, можливо список і більший.







“Магазин просто щедрий”, – ділиться своїми враженнями користувач.



На фото він не вказує, в яких саме магазинах “придбав” товар.







Однак, його разом із трьома друзями в цей день було помічено в супермаркеті “Рідний Край”.



Адміністратор розповідає, що хлопці зайшли в магазин та вийшли, нічого не купували. Охорона помітила дивну поведінку, та затримати і обшукувати вона не має права.



Були переглянуті відео із камер спостереження. Явних ознак крадіжки вони не зафіксували. Та видно, що хлопці туди-сюди ходять, мабуть у пошуках наживи.



Адміністрація супермаркету зробила ревізію і виявила недостачу саме тих продуктів, які висвітлив користувач на фото. Загальна сума збитків складає близько 300 гривень.



А ось, і фото героя.







Власник супермаркету “Рідний край” Юрій Сиротюк повідомив поліцію про цю ситуацію. Його обурює така поведінка молодих людей. Не секрет, що на жаль, крадіжки з магазину вчиняють постійно і виносять і туалетний папір, і шкарпетки, і ковбасу. Але щоб так вчинити і вихвалятися перед всіма у соцмережі – неприпустимо, – вважає Сиротюк.



“Це героїзм чи повна деградація? Мабуть бути героєм для нашої молоді – це красти, бити вікна, годинники. А зробити щось корисне для себе? Як можна починати своє життя з крадіжки?



Адміністрацією торгового закладу було виявлено факт правопорушення та передано до правоохоронних органів. Сподіваємося, що і публікація в інтернет-виданнях пришвидшить виявлення неправомірних дій, а відповідні особи будуть притягнуті до відповідальності”, – розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопець з Нововолинська в мережі Instagram виклав фото, в яких “дякував магазинам за халяву”.Цинічний вчинок 17 березня зауважили користувачі Instagram. Коля Б. – молодик із Нововолинська, виклав фото із продуктами харчування та речами і написав подяку магазинам, - пише БУГ “Коли зайшов на халяву в магазини”, – пише хлопець.Сир, шоколадка, жуйки, какао та футболка – ось що вдалося вполювати цього разу. І це тільки те, що є на фото, можливо список і більший.“Магазин просто щедрий”, – ділиться своїми враженнями користувач.На фото він не вказує, в яких саме магазинах “придбав” товар.Однак, його разом із трьома друзями в цей день було помічено в супермаркеті “Рідний Край”.Адміністратор розповідає, що хлопці зайшли в магазин та вийшли, нічого не купували. Охорона помітила дивну поведінку, та затримати і обшукувати вона не має права.Були переглянуті відео із камер спостереження. Явних ознак крадіжки вони не зафіксували. Та видно, що хлопці туди-сюди ходять, мабуть у пошуках наживи.Адміністрація супермаркету зробила ревізію і виявила недостачу саме тих продуктів, які висвітлив користувач на фото. Загальна сума збитків складає близько 300 гривень.А ось, і фото героя.Власник супермаркету “Рідний край”повідомив поліцію про цю ситуацію. Його обурює така поведінка молодих людей. Не секрет, що на жаль, крадіжки з магазину вчиняють постійно і виносять і туалетний папір, і шкарпетки, і ковбасу. Але щоб так вчинити і вихвалятися перед всіма у соцмережі – неприпустимо, – вважає Сиротюк.“Це героїзм чи повна деградація? Мабуть бути героєм для нашої молоді – це красти, бити вікна, годинники. А зробити щось корисне для себе? Як можна починати своє життя з крадіжки?Адміністрацією торгового закладу було виявлено факт правопорушення та передано до правоохоронних органів. Сподіваємося, що і публікація в інтернет-виданнях пришвидшить виявлення неправомірних дій, а відповідні особи будуть притягнуті до відповідальності”, – розповів він.

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