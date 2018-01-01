Сніговий колапс в Україні: без світла - 129 населених пунктів





На Миколаївщині скасували автобусне сполучення в Первомайському районі, бо 20-сантиметровий шар снігу випав після крижаного дощу, - пише



Справжній сніговий колапс - у Дніпрі. Там рятувальники мусили вивести на траси гусеничну техніку. За ніч з переметів витягли чотири десятки автівок. Шар снігу сягає 30 сантиметрів, навіть у самому Дніпрі багато переметів. Тротуари не почищені, рух транпорту ускладнений. Кілька тисяч дніпрян сидять без світла через пориви дротів.



На Донеччині снігу випало до колін. На дорогах місцями перемети. Люди намагаються прочистити бодай вузенькі стежки крізь кучугури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потужний снігопад накрив Схід, Південь та в Центр України. 129 населених пунктів залишилися без світла.На Миколаївщині скасували автобусне сполучення в Первомайському районі, бо 20-сантиметровий шар снігу випав після крижаного дощу, - пише ТСН Справжній сніговий колапс - у Дніпрі. Там рятувальники мусили вивести на траси гусеничну техніку. За ніч з переметів витягли чотири десятки автівок. Шар снігу сягає 30 сантиметрів, навіть у самому Дніпрі багато переметів. Тротуари не почищені, рух транпорту ускладнений. Кілька тисяч дніпрян сидять без світла через пориви дротів.На Донеччині снігу випало до колін. На дорогах місцями перемети. Люди намагаються прочистити бодай вузенькі стежки крізь кучугури.

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