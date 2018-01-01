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Повідомили, скільки отримають українські спортсмени за перемоги на Паралімпіаді

Повідомили, скільки отримають українські спортсмени за перемоги на Паралімпіаді
У південнокорейському Пхьончхані 18 березня закінчилися Паралімпійські ігри-2018. Збірна України на турнірі здобула 22 нагороди.

Про це пише 24 канал.

Як стало відомо, держава виплатить чемпіонам та призерам ХІІ зимових Паралімпійських ігор грошові винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень, або 3,44 мільйона доларів. Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич.

Так, параолімпійські чемпіони отримають 125 тисяч доларів, срібні призери – 80 тисяч доларів, володарі бронзи – по 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, збірна України здобула 22 нагороди – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Завдяки цьому команда закінчила Паралімпіаду-2018 на 6 позиції у загальному медальному заліку.



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Теги: Паралімпійські ігри-2018, нагорода
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