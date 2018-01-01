У Луцьку замість бетонного постаменту біля РАЦСу просять посадити троянди
Сьогодні, 12:12
У Луцьку просять демонтувати постамент біля РАЦСу. На його місці пропонують посадити квіти.
Відповідну петиція зареєстрував Олександр Домашук 19 березня.
«Пропоную демонтувати пам'ятник бетону біля РАЦСу. Замість цього пропоную посадити квіти - наприклад троянди. Молодим парам та й іншим думаю буде приємніше на це дивитися», - йдеться у петиції
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Відповідну петиція зареєстрував Олександр Домашук 19 березня.
«Пропоную демонтувати пам'ятник бетону біля РАЦСу. Замість цього пропоную посадити квіти - наприклад троянди. Молодим парам та й іншим думаю буде приємніше на це дивитися», - йдеться у петиції
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