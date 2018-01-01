Волинянину загрожує до 3-ох років тюрми за крадіжку металобрухту

На Волині поліція викрила зловмисника, який крав брухт металу.Інцидент трапився в селі Вітоніж. Так, з території одного із підприємств у Рожищенському районі злодій викрав майже дві тонни брухту, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили причетність до злочину 39-річного жителя району. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.Зловмисник викрав із території ферми брухт, вартістю 10 тисяч гривень. Викрадене майно поліція вилучила та повернула законному власнику.Чоловіку загрожує, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.