У студентки з кімнати гуртожитку вкрали півтисячі гривень





Про це повідомляє



Так, 17 березня о 23:45 до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна Юлія, мешканка гуртожитку на вулиці Луцькій. У дівчини за час її відсутності, а саме із 15 березня по день звернення, із незамкненої кімнати вкрали 500 гривень.



Гроші дівчина необачно залишила в гаманці на туалетному столику. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 500 гривень поцупили з кімнати гуртожитку у Володимирі-Волинському.Про це повідомляє Володимир медіа Так, 17 березня о 23:45 до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна Юлія, мешканка гуртожитку на вулиці Луцькій. У дівчини за час її відсутності, а саме із 15 березня по день звернення, із незамкненої кімнати вкрали 500 гривень.Гроші дівчина необачно залишила в гаманці на туалетному столику. Триває перевірка.

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