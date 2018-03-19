У студентки з кімнати гуртожитку вкрали півтисячі гривень
Сьогодні, 14:36
500 гривень поцупили з кімнати гуртожитку у Володимирі-Волинському.
Про це повідомляє Володимир медіа.
Так, 17 березня о 23:45 до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна Юлія, мешканка гуртожитку на вулиці Луцькій. У дівчини за час її відсутності, а саме із 15 березня по день звернення, із незамкненої кімнати вкрали 500 гривень.
Гроші дівчина необачно залишила в гаманці на туалетному столику. Триває перевірка.
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Про це повідомляє Володимир медіа.
Так, 17 березня о 23:45 до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 22-річна Юлія, мешканка гуртожитку на вулиці Луцькій. У дівчини за час її відсутності, а саме із 15 березня по день звернення, із незамкненої кімнати вкрали 500 гривень.
Гроші дівчина необачно залишила в гаманці на туалетному столику. Триває перевірка.
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