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У конфлікт рекламістів і міськради втрутилися антимонопольники

У конфлікт рекламістів і міськради втрутилися антимонопольники
Питанням підняття вартості оренди землі для розміщення білбордів у Луцьку зацікавився Антимонопольний комітет.

Про це розповів директор РА «БрендБорд» Сергій Ковальчук, - інформує Перший.

Зокрема у Волинському обласному територіальному відділенні АМКУ опрацьовують це питання на предмет того, наскільки обґрунтовано та чи доцільно Луцьким міськвиконкомом було прийнято рішення про підняття на 49% вартості оренди землі для розміщення білбордів від 21 лютого.

«Наразі Антимонопольний комітет розглядає це питання і проводить перевірку. Залишилося отримати певну інформацію від міської ради, яка має 10 днів для того, щоб надати всі відповіді. Далі, якщо Антимопонольний комітет у ході перевірки знайде по факту порушення монопольного законодавства – він може оштрафувати міську раду в 10-ти кратному розмірі від заподіяних збитків. Тому АМКУ готується подавати позов до Господарського суду з приводу неправомірних підвищень», - розповів директор РА «БрендБорд» Сергій Ковальчук.

За його словами, Антимонопольний комітет зобов’язав міську раду надати відповідні пояснення та документи.

Нагадаємо, що вже майже місяць оператори луцького рекламного ринку намагаються домовитися з місцевою владою, аби остання скасувала своє рішення від 21 лютого, що змушує бізнес сплачувати за землі під рекламними щитами на 49% більше, ніж раніше.

А 1 березня Асоціація рекламістів Волині ініціювала зустріч з міською владою та пояснила, що такі тарифи фактично вб’ють цей вид бізнесу у Луцьку. Проте у міськраді не прислухалися до бізнесу – рішення не скасували.

Тим часом, бізнесмени вже почали відмовлятися від дозволів, згідно яких мали б розмістити нові конструкції у Луцьку.

Крім того, виконавчий комітет Луцької міської ради відмовився приймати до розгляду проект рішення про внесення змін до рішення від 21.02.2018 №111-1 «Про збільшення базового тарифу в розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Луцька».

Натомість, перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад порекомендував представникам рекламного бізнесу, які не можуть справитися з високими тарифами, віддавати рекламні площини на баланс КП «Луцькреклама».

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Теги: реклама
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