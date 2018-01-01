вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент

У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент
У Луцькій міській раді може з'явитися департамент державної реєстрації.

Про це йшлося 20 березня під час постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

"Департамент буде об'єднаний в відділ ведення реєстру територіальної громади і в державну реєстрацію включать право на рухоме майно та будуть інформувати щодо реєстрації прізвищ підприємців та юридичних осіб. Все що пов'язано з реєстрацією буде в одному відділі", - розповіла начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Юлія Соломко.

"Така система працює вже в багатьох містах України: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, Житомир, Запоріжжя, Черкаси. А також подібні структури управління в складі більшого департаменту у Львові та Одесі. Даний департамент передбачає державні реєстратори, це ті особи, які згідно законодавству здійснюють реєстрацію рухомості, а також реєстрацію фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пропонується зробити їх універсальними", - зауважила Соломко.

"Дана система буде працювати схоже на нотаріуса, тобто дозволить зареєструвати як майно, так і зробити підприємцем", - додала жінка.

Цей проект рішення підтримала комісія, а його долю вирішить сесія міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька міська рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Соломко регіоналка вам накерує
Відповісти
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі шахрай видурив у дівчини 15 тисяч гривень
Сьогодні, 11:50
У Луцьку поліція розшукує винуватця смертельної аварії
Сьогодні, 11:24
У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент
Сьогодні, 11:21
У Карпатах при сходженні на гору загинув турист
Сьогодні, 11:10
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції Депутат звинуватив «Аверс» у маніпуляції
Сьогодні, 08:49
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
18 березень, 17:04
Ноу-хау від «УКРОПу»: луцька влада намагається приховати інформацію? Ноу-хау від «УКРОПу»: луцька влада намагається приховати інформацію?
06 березень, 15:34
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
06 березень, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 1
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
19 березень, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
19 березень, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
19 березень, 12:16
 1
Медіа
відео
1/8