У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент

У Луцькій міській раді може з'явитися департамент державної реєстрації.Про це йшлося 20 березня під час постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва."Департамент буде об'єднаний в відділ ведення реєстру територіальної громади і в державну реєстрацію включать право на рухоме майно та будуть інформувати щодо реєстрації прізвищ підприємців та юридичних осіб. Все що пов'язано з реєстрацією буде в одному відділі", - розповіла начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"Така система працює вже в багатьох містах України: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, Житомир, Запоріжжя, Черкаси. А також подібні структури управління в складі більшого департаменту у Львові та Одесі. Даний департамент передбачає державні реєстратори, це ті особи, які згідно законодавству здійснюють реєстрацію рухомості, а також реєстрацію фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пропонується зробити їх універсальними", - зауважила Соломко."Дана система буде працювати схоже на нотаріуса, тобто дозволить зареєструвати як майно, так і зробити підприємцем", - додала жінка.Цей проект рішення підтримала комісія, а його долю вирішить сесія міської ради.