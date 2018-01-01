У Луцькій міській раді хочуть створити новий департамент
Сьогодні, 11:21
У Луцькій міській раді може з'явитися департамент державної реєстрації.
Про це йшлося 20 березня під час постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
"Департамент буде об'єднаний в відділ ведення реєстру територіальної громади і в державну реєстрацію включать право на рухоме майно та будуть інформувати щодо реєстрації прізвищ підприємців та юридичних осіб. Все що пов'язано з реєстрацією буде в одному відділі", - розповіла начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Юлія Соломко.
"Така система працює вже в багатьох містах України: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, Житомир, Запоріжжя, Черкаси. А також подібні структури управління в складі більшого департаменту у Львові та Одесі. Даний департамент передбачає державні реєстратори, це ті особи, які згідно законодавству здійснюють реєстрацію рухомості, а також реєстрацію фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пропонується зробити їх універсальними", - зауважила Соломко.
"Дана система буде працювати схоже на нотаріуса, тобто дозволить зареєструвати як майно, так і зробити підприємцем", - додала жінка.
Цей проект рішення підтримала комісія, а його долю вирішить сесія міської ради.
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Про це йшлося 20 березня під час постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.
"Департамент буде об'єднаний в відділ ведення реєстру територіальної громади і в державну реєстрацію включать право на рухоме майно та будуть інформувати щодо реєстрації прізвищ підприємців та юридичних осіб. Все що пов'язано з реєстрацією буде в одному відділі", - розповіла начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Юлія Соломко.
"Така система працює вже в багатьох містах України: Київ, Харків, Івано-Франківськ, Хмельницький, Житомир, Запоріжжя, Черкаси. А також подібні структури управління в складі більшого департаменту у Львові та Одесі. Даний департамент передбачає державні реєстратори, це ті особи, які згідно законодавству здійснюють реєстрацію рухомості, а також реєстрацію фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пропонується зробити їх універсальними", - зауважила Соломко.
"Дана система буде працювати схоже на нотаріуса, тобто дозволить зареєструвати як майно, так і зробити підприємцем", - додала жінка.
Цей проект рішення підтримала комісія, а його долю вирішить сесія міської ради.
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Коментарі 1
Соломко регіоналка вам накерує
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