«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Великодня
Сьогодні, 09:39
До Великодня, який цього року припадає на 8 квітня, "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди.
Про це інформує ТСН.
"Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.
Три із призначених додаткових поїздів - на Західну Україну, ще один - на Донбас.
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Про це інформує ТСН.
"Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.
Три із призначених додаткових поїздів - на Західну Україну, ще один - на Донбас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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