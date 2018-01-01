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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Великодня

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Великодня
До Великодня, який цього року припадає на 8 квітня, "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди.

Про це інформує ТСН.

"Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.


Три із призначених додаткових поїздів - на Західну Україну, ще один - на Донбас.

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Теги: Укрзалізниця
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