«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги до Великодня





Про це інформує



"Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.





Три із призначених додаткових поїздів - на Західну Україну, ще один - на Донбас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Великодня, який цього року припадає на 8 квітня, "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди.Про це інформує ТСН "Передбачаючи традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят, "Укрзалізниця" почала роботу з призначення додаткових поїздів. Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці"у Facebook.Три із призначених додаткових поїздів - на Західну Україну, ще один - на Донбас.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію