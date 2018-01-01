Машини, тварини та морозилки: що купували луцькі комунальні підприємства

Потягом 2017-го року сума капітальних інвестицій в міські комунальні підприємства складала 6 млн 450 тис. грн. Ці кошти спрямували на оновлення засобів та техніки.Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.У 2017 році фінансово-господарську діяльність у місті здійснювали 19 комунальних підприємств та комунальна установа. Однак фінансові плани на рік затвердили для 16 підприємств. Так, потягом року більшість із них здійснювали капітальні вкладення на оновлення та модернізацію техніки та засобів.Загалом, сума капітальних інвестицій в міські комунальні підприємства складала 6 млн 450 тис. грн. Ця сума на 4 млн 408 тис. грн. більша, ніж планували. Зокрема ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» придбали бобкат, піскорозкидач, автомобіль КАМАЗ, кран маніпуляційний тощо, всього на суму 2 млн 637 тис. грн.У КП «Парки та сквери м. Луцька» придбали трактор, мульчер, снігоприбиральну машину, бензопилу та інше на суму 1 млн 210 тис. грн. Луцький комбінат шкільного та студентського харчування придбав жаровочні шафи, електричні бойлери, морозильні камери, проведено косметичні ремонти харчоблоків у школах на суму 729 тис. грн а у луцькому зоопарку побудували та капітально відремонтували вольєри та павільйони, а також придбали на 551 тис 500 грн.Для КП «Луцький Спецкомбінат КПО» придбали вантажно-пасажирський автомобіль ГАЗ 2705 та реконструювали його, проведено реконструкцію вищезгаданого автомобіля, капітально відремонтували атокатафалки тощо загалом на 806 тис. грн.