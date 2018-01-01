Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА





ДТП трапилася 21 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Місце аварії - кільце біля РЦ "Промінь".



За попередньою інформацією, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції і сталося зіткнення.



Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.



Обставини події з'ясовує поліція.





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