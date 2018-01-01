вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА

Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися КІА та Mazda.

ДТП трапилася 21 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Місце аварії - кільце біля РЦ "Промінь".

За попередньою інформацією, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції і сталося зіткнення.

Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.

Обставини події з'ясовує поліція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про погоду на початок квітня
Сьогодні, 14:09
Годинник за 144 тисячі та ВАЗ: що має депутат-«відкликанець» Євгеній Ткачук
Сьогодні, 14:01
Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА
Сьогодні, 13:30
Україна успішно завершила переговори з Ryanair
Сьогодні, 13:17
Лучани скаржаться на поганий стан дороги біля зупинки
Сьогодні, 13:04
Схожі новини
За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку
15 березень, 21:24
У Луцьку - смертельна ДТП У Луцьку - смертельна ДТП
15 березень, 19:41
Аварія в Луцьку: зіткнулися Lexus і Лада. ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися Lexus і Лада. ФОТО
14 березень, 15:25
Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися легковик і маршрутка. ФОТО
13 березень, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8