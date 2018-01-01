Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА
Сьогодні, 13:30
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися КІА та Mazda.
ДТП трапилася 21 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Місце аварії - кільце біля РЦ "Промінь".
За попередньою інформацією, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції і сталося зіткнення.
Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.
Обставини події з'ясовує поліція.
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ДТП трапилася 21 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Місце аварії - кільце біля РЦ "Промінь".
За попередньою інформацією, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції і сталося зіткнення.
Автомобілі зазнали незначних пошкоджень.
Обставини події з'ясовує поліція.
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