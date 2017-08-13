Чим ближче до виборів, тим більше треба звертати на якість інформації в опитуваннях, - луцький політолог





Оприлюднив дані Святослав Зелінський, який за часів керівництва містом Богданом Шибою був секретарем Луцької міської ради та заступником міського голови.



У коментарі



Інформаційне агентство ВолиньPost попрохало політолога Олександра Новосада, який в Луцьку регулярно проводить соціологічні опитування, прокоментувати озвучену інформацію.



Він каже, що Святослав Зелінський мав право оприлюднити свої думки, але наразі до цього опитування більше запитань, ніж відповідей.



Мовляв, перш за все організація, яка його проводила, не є відомою.



"Що це за організація, де вона знаходиться. Можливо, це неформальна група дослідників, але тоді має бути експерт, який має відповідати за ці дані", - каже експерт.



До того, продовжує він, невідомі вихідні дані опитування, а саме - в які конкретно дні його проводили, скільки опитано людей, яка методика використовувалася, яка похибка опитування тощо.



"Загалом це схоже на поширення інформації в інтернеті. Коли закидають якісь дані, а вони поширюються через соцмережі, але їх ніхто не перевіряє. Тому поки підстав довіряти цьому опитуванню немає. Можливо після оприлюднення детальнішої інформації", - додав Олександр Новосад.



Також політолог звернув увагу, що регіональне середовище зазвичай знає, коли в Луцьку проводить опитування, як казав Святослав Зелінський, "велика мережа". Мовляв, часто всеукраїнські організації наймають місцевих соціологів для проведення опитування, або принаймні консультуються з ними, але не в цьому випадку.



"Насправді в Луцьку регулярно проводяться подібні опитування, але їхні результати є закритими, бо замовники забороняють їх публікувати. Тож поява такого опитування поки породжує лише підозри. Поки його автори не надали більш детальних даних", - сказав Олександр Новосад.



Крім того експерт відзначив, що напередодні виборів більшає кількість сумнівних організацій, які публікують маніпулятивні опитування. "Чим ближче до виборів, тим більше треба звертати на якість інформації в опитуваннях. Свого часу було складено список таких сумнівних організацій. До цього процесу долучалися й луцькі соціологи", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 березня в інтернеті оприлюднили інформацію з результатами опитування щодо кандидатів на посаду міського голови Луцька. Багатьох результати цього опитування здивували.Оприлюднив даніякий за часів керівництва містомбув секретарем Луцької міської ради та заступником міського голови.У коментарі Конкуренту Зелінський уточнив, що дослідження провела в середині січня 2018 року одна з великих мереж для загальнонаціонального опитування. З ним поділилися тільки цифрами, які стосуються Луцька.попрохало політолога, який в Луцьку регулярно проводить соціологічні опитування, прокоментувати озвучену інформацію.Він каже, що Святослав Зелінський мав право оприлюднити свої думки, але наразі до цього опитування більше запитань, ніж відповідей.Мовляв, перш за все організація, яка його проводила, не є відомою."Що це за організація, де вона знаходиться. Можливо, це неформальна група дослідників, але тоді має бути експерт, який має відповідати за ці дані", - каже експерт.До того, продовжує він, невідомі вихідні дані опитування, а саме - в які конкретно дні його проводили, скільки опитано людей, яка методика використовувалася, яка похибка опитування тощо."Загалом це схоже на поширення інформації в інтернеті. Коли закидають якісь дані, а вони поширюються через соцмережі, але їх ніхто не перевіряє. Тому поки підстав довіряти цьому опитуванню немає. Можливо після оприлюднення детальнішої інформації", - додав Олександр Новосад.Також політолог звернув увагу, що регіональне середовище зазвичай знає, коли в Луцьку проводить опитування, як казав Святослав Зелінський, "велика мережа". Мовляв, часто всеукраїнські організації наймають місцевих соціологів для проведення опитування, або принаймні консультуються з ними, але не в цьому випадку."Насправді в Луцьку регулярно проводяться подібні опитування, але їхні результати є закритими, бо замовники забороняють їх публікувати. Тож поява такого опитування поки породжує лише підозри. Поки його автори не надали більш детальних даних", - сказав Олександр Новосад.Крім того експерт відзначив, що напередодні виборів більшає кількість сумнівних організацій, які публікують маніпулятивні опитування. "Чим ближче до виборів, тим більше треба звертати на якість інформації в опитуваннях. Свого часу було складено список таких сумнівних організацій. До цього процесу долучалися й луцькі соціологи", - додав він.

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