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Скандал у Харкові: няня побила хвору на ДЦП дитину. ВІДЕО

Скандал у Харкові: няня побила хвору на ДЦП дитину. ВІДЕО
У Харкові дівчинка, яка страждає на дитячий церебральний параліч, після побиття няні отримала легкі травми. До такого висновку дійшли судмедексперти.

Мама постраждалої дитини Лариса Сандеві стверджує, що стан здоров'я її дочки Валерії погіршився, - пише Обозреватель.

За словами жінки, дівчинка вже не така активна. Якщо раніше вона була товариською, то зараз вона найчастіше спить, повідомляє NewsRoom.

"Результати експертизи вже готові, але ми з ними не згодні. За висновком судмедексперта, у Лери легкі тілесні ушкодження. Прокурор має намір переглянути відео і, можливо, з'явиться ще одна стаття. Але для цього мій адвокат повинна принести результати дообстеження, які ми зробили в невідкладній ", - поділилася Сандево.

Також жінка додала, що її дочку обстежили хірург, нейрохірург і травматолог. Медики виявили у Валерії забій потиличної кістки і грудної клітини. Надалі дівчинка пройде електроенцефалограму, яка повинна показати, чому у неї не проходить набряк потилиці.

"У дочки на вихідних сильно боліла голова, з'явилися синці під очима і посиніла носогубка. Якщо результати обстеження будуть погані, нам доведеться робити МРТ, а це не бажано, так як у дочки скоро операція", - говорить Лариса.

Також жінка поділилася, що адвокат і прокурор не дозволили прочитати свідчення няні, посилаючись на те, що Лариса ще не прийшла до тями.

З слів юриста, доглядальниця розповіла слідчому про проблеми зі здоров'ям, а також про те, що Сандеві не відпускала її на обстеження. До цього жінка перехворіла гайморитом, після якого у неї з'явилися ускладнення.


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Теги: скандал
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