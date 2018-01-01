Скандал у Харкові: няня побила хвору на ДЦП дитину. ВІДЕО





Мама постраждалої дитини Лариса Сандеві стверджує, що стан здоров'я її дочки Валерії погіршився, - пише



За словами жінки, дівчинка вже не така активна. Якщо раніше вона була товариською, то зараз вона найчастіше спить, повідомляє NewsRoom.



"Результати експертизи вже готові, але ми з ними не згодні. За висновком судмедексперта, у Лери легкі тілесні ушкодження. Прокурор має намір переглянути відео і, можливо, з'явиться ще одна стаття. Але для цього мій адвокат повинна принести результати дообстеження, які ми зробили в невідкладній ", - поділилася Сандево.



Також жінка додала, що її дочку обстежили хірург, нейрохірург і травматолог. Медики виявили у Валерії забій потиличної кістки і грудної клітини. Надалі дівчинка пройде електроенцефалограму, яка повинна показати, чому у неї не проходить набряк потилиці.



"У дочки на вихідних сильно боліла голова, з'явилися синці під очима і посиніла носогубка. Якщо результати обстеження будуть погані, нам доведеться робити МРТ, а це не бажано, так як у дочки скоро операція", - говорить Лариса.



Також жінка поділилася, що адвокат і прокурор не дозволили прочитати свідчення няні, посилаючись на те, що Лариса ще не прийшла до тями.



З слів юриста, доглядальниця розповіла слідчому про проблеми зі здоров'ям, а також про те, що Сандеві не відпускала її на обстеження. До цього жінка перехворіла гайморитом, після якого у неї з'явилися ускладнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові дівчинка, яка страждає на дитячий церебральний параліч, після побиття няні отримала легкі травми. До такого висновку дійшли судмедексперти.Мама постраждалої дитинистверджує, що стан здоров'я її дочкипогіршився, - пише Обозреватель За словами жінки, дівчинка вже не така активна. Якщо раніше вона була товариською, то зараз вона найчастіше спить, повідомляє NewsRoom."Результати експертизи вже готові, але ми з ними не згодні. За висновком судмедексперта, у Лери легкі тілесні ушкодження. Прокурор має намір переглянути відео і, можливо, з'явиться ще одна стаття. Але для цього мій адвокат повинна принести результати дообстеження, які ми зробили в невідкладній ", - поділилася Сандево.Також жінка додала, що її дочку обстежили хірург, нейрохірург і травматолог. Медики виявили у Валерії забій потиличної кістки і грудної клітини. Надалі дівчинка пройде електроенцефалограму, яка повинна показати, чому у неї не проходить набряк потилиці."У дочки на вихідних сильно боліла голова, з'явилися синці під очима і посиніла носогубка. Якщо результати обстеження будуть погані, нам доведеться робити МРТ, а це не бажано, так як у дочки скоро операція", - говорить Лариса.Також жінка поділилася, що адвокат і прокурор не дозволили прочитати свідчення няні, посилаючись на те, що Лариса ще не прийшла до тями.З слів юриста, доглядальниця розповіла слідчому про проблеми зі здоров'ям, а також про те, що Сандеві не відпускала її на обстеження. До цього жінка перехворіла гайморитом, після якого у неї з'явилися ускладнення.

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