Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня





У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень – -2…+2. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень – -2…+2. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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