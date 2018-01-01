Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.
У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень – -2…+2. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень – -2…+2. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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