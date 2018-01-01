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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.

У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -11…-8 градусів, удень – -2…+2. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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