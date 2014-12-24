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У Луцьку приміщення колишньої книгарні хочуть здавати в оренду

У Луцьку приміщення колишньої книгарні хочуть здавати в оренду
Приміщення, де коли знаходилась книгарня «Планета», планують здати в оренду.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань комунального майна та приватизації, - повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».


Так, на розгляд депутатів винесли проект рішення щодо включення нежитлового приміщення загальною площею 89,4 кв. м на проспекті Волі, 8 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом проведення аукціону.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко каже, що приміщення колись належало книгарні «Планета».

«Вільне приміщення дамо на аукціон і особливих умов ні для кого не буде, за нього дадуть хороші гроші. Воно звільнилося місяць тому», - розповідає Алла Грабко.

Втім, член комісії Юрій Безпятко зауважив, що він не підтримує ідею продажу, мовляв, варто його здавати в оренду чи зробити там якийсь молодіжний, культурний центр.

«Ваша пропозиція цікава. Це дуже хороше приміщення, я вважаю, що його таки варто здавати в оренду, що дасть казні дуже хороші гроші, бо ж раніше його орендували на пільгових умовах – гривня за рік. Для прикладу, якщо це буде банк, то один квадратний метр вартуватиме 5 тисяч гривень. Загалом там 89 квадратних метри», - пояснила пані Грабко.

На це голова комісії Богдан Вавринюк вніс пропозицію відкласти питання щодо включення об’єкту до приватизації й підготувати пропозицію щодо оренди.

Присутні підтримали одностайно.

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Теги: книгарня, книгарня Планета, оренда
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