«ПриватБанк» заплатив півмільйона хакерам*

У 2017 році «ПриватБанк» виплатив 512 тисяч гривень винагороди найактивнішим «хакерам» його електронних сервісів, які допомагають усунути потенційні вразливості електронних систем.Як повідомили в банку, за минулий рік премії отримали 127 «білих» хакерів, а з початку березня «ПриватБанк» відкрив для багхантерів спеціальний сайт, на якому зареєструватися в програмі та отримувати гроші стало ще простіше, - повідомляє прес-служба закладу.«Минулого року більшість сигналів наших багхантерів стосувалися не банківських комплексів, а маркетплейсу «ПриватМаркет», серед них – потенційні можливості підміни продавцями товарів цін під час оформлення покупки, своєчасно усунені баги з несанкціонованого редагування сторінки магазину-продавця, – говорить керівник Напрямку інформаційної безпеки– Серед найпопулярніших банківських сервісів, таких, як Приват24, зараз знайти вразливості все складніше, але ми готові й надалі платити реальні гроші за кожне підтверджене повідомлення».У 2012 році «ПриватБанк» став першою у світі банківською установою, що виплачує премії за пошук уразливостей своїх інтернет-систем. У програмі «BugBounty» беруть участь веб-ресурси в доменах *.privatbank.ua, *.pb.ua, privat24.ua, мобільні додатки «ПриватБанку».Повідомити про потенційну вразливість сервісів банку та в разі її підтвердження отримати винагороду до 1 000 USD можна на сайті https://bugbounty.privatbank.ua.