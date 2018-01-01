«ПриватБанк» заплатив півмільйона хакерам*
Сьогодні, 18:23
У 2017 році «ПриватБанк» виплатив 512 тисяч гривень винагороди найактивнішим «хакерам» його електронних сервісів, які допомагають усунути потенційні вразливості електронних систем.
Як повідомили в банку, за минулий рік премії отримали 127 «білих» хакерів, а з початку березня «ПриватБанк» відкрив для багхантерів спеціальний сайт, на якому зареєструватися в програмі та отримувати гроші стало ще простіше, - повідомляє прес-служба закладу.
«Минулого року більшість сигналів наших багхантерів стосувалися не банківських комплексів, а маркетплейсу «ПриватМаркет», серед них – потенційні можливості підміни продавцями товарів цін під час оформлення покупки, своєчасно усунені баги з несанкціонованого редагування сторінки магазину-продавця, – говорить керівник Напрямку інформаційної безпеки В’ячеслав Нехороших. – Серед найпопулярніших банківських сервісів, таких, як Приват24, зараз знайти вразливості все складніше, але ми готові й надалі платити реальні гроші за кожне підтверджене повідомлення».
У 2012 році «ПриватБанк» став першою у світі банківською установою, що виплачує премії за пошук уразливостей своїх інтернет-систем. У програмі «BugBounty» беруть участь веб-ресурси в доменах *.privatbank.ua, *.pb.ua, privat24.ua, мобільні додатки «ПриватБанку».
Повідомити про потенційну вразливість сервісів банку та в разі її підтвердження отримати винагороду до 1 000 USD можна на сайті https://bugbounty.privatbank.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили в банку, за минулий рік премії отримали 127 «білих» хакерів, а з початку березня «ПриватБанк» відкрив для багхантерів спеціальний сайт, на якому зареєструватися в програмі та отримувати гроші стало ще простіше, - повідомляє прес-служба закладу.
«Минулого року більшість сигналів наших багхантерів стосувалися не банківських комплексів, а маркетплейсу «ПриватМаркет», серед них – потенційні можливості підміни продавцями товарів цін під час оформлення покупки, своєчасно усунені баги з несанкціонованого редагування сторінки магазину-продавця, – говорить керівник Напрямку інформаційної безпеки В’ячеслав Нехороших. – Серед найпопулярніших банківських сервісів, таких, як Приват24, зараз знайти вразливості все складніше, але ми готові й надалі платити реальні гроші за кожне підтверджене повідомлення».
У 2012 році «ПриватБанк» став першою у світі банківською установою, що виплачує премії за пошук уразливостей своїх інтернет-систем. У програмі «BugBounty» беруть участь веб-ресурси в доменах *.privatbank.ua, *.pb.ua, privat24.ua, мобільні додатки «ПриватБанку».
Повідомити про потенційну вразливість сервісів банку та в разі її підтвердження отримати винагороду до 1 000 USD можна на сайті https://bugbounty.privatbank.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 березня
Сьогодні, 19:00
Гурт «MOTANKA» презентує свій концерт у «ПортCity»
Сьогодні, 18:45
«ПриватБанк» заплатив півмільйона хакерам*
Сьогодні, 18:23
У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha
Сьогодні, 18:01
Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
Сьогодні, 17:50