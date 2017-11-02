Вистачить, щоб підірвати тролейбус: у київському метро затримали волинянина з тротилом. ФОТО

Правоохоронці метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори.Затриманим виявився уродженець Волинської області, – повідомляють у столичній поліції.Так, сьогодні, 22 березня, близько 6-і години на станції метро «Житомирська» співробітники поліції метрополітену затримали чоловіка, який прямував у центр міста. Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира, під час огляду якого і виявили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві, затриманий – уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом мешкав у столиці. Вилучене направили на експертизу, а з чоловіком зараз працюють співробітники Служби безпеки.«Вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів. Отже, коли поліцію критикують за посилення заходів безпеки, нагадую, що ми це робимо для попередження страшних трагедій. Ще раз закликаю бути пильними та уважними до підозрілих предметів чи людей. Не вживати самостійно ніяких заходів та негайно повідомляти про такі факти у поліцію», – підкреслив Андрій Крищенко.