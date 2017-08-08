Українців попереджають про електронні листи з вірусами від імені фіскалів





Про це повідомляє



Зазначається, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.



Приклад спам-повідомлення:



«Офіційний лист-звернення керівнику підприємства.



Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).



Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства».



До повідомлення додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.



Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В середу, 21 березня, в Україні було зафіксовано значну кількість спам-розсилок електронних листів. Вони містять шкідливе програмне забезпечення та відсилаються нібито від імені Державної фіскальної служби.Про це повідомляє прес-служба ДФС.Зазначається, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.Приклад спам-повідомлення:«Офіційний лист-звернення керівнику підприємства.Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства».До повідомлення додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

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