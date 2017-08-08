Українців попереджають про електронні листи з вірусами від імені фіскалів
Сьогодні, 15:25
В середу, 21 березня, в Україні було зафіксовано значну кількість спам-розсилок електронних листів. Вони містять шкідливе програмне забезпечення та відсилаються нібито від імені Державної фіскальної служби.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Зазначається, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.
Приклад спам-повідомлення:
«Офіційний лист-звернення керівнику підприємства.
Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства».
До повідомлення додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.
Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.
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Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Зазначається, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.
Приклад спам-повідомлення:
«Офіційний лист-звернення керівнику підприємства.
Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства».
До повідомлення додається файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.
Звертаємося до платників податків з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.
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