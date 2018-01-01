У Луцьку стартував чемпіонат України із шашок серед людей із вадами зору





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У четвер, 22 березня, у СОК «Адреналін Сіті» стартував Чемпіонат України із шашок серед спорсменів, які мають порушення зору. До Луцька прибули спортсмени із різних областей України, аби продемонструвати свої знання та навики в інтелектуальних видах спорту, а також цікаво та змістовно провести час. Загалом, до участі у турнірі прибуло більше 60-ти учасників. У Луцьку подібні змагання відбуваються вперше.



Учасники пройшли жеребкування та розпочали гру. Турнір з шашок-64 проходитиме за швейцарською системою у 9 турів. Триватиме він до 30 березня.



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