У Луцьку стартував чемпіонат України із шашок серед людей із вадами зору
Сьогодні, 20:42
У Луцьку стартував чемпіонат із шашок серед спортсменів, які мають порушення зору.
Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
У четвер, 22 березня, у СОК «Адреналін Сіті» стартував Чемпіонат України із шашок серед спорсменів, які мають порушення зору. До Луцька прибули спортсмени із різних областей України, аби продемонструвати свої знання та навики в інтелектуальних видах спорту, а також цікаво та змістовно провести час. Загалом, до участі у турнірі прибуло більше 60-ти учасників. У Луцьку подібні змагання відбуваються вперше.
Учасники пройшли жеребкування та розпочали гру. Турнір з шашок-64 проходитиме за швейцарською системою у 9 турів. Триватиме він до 30 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
У четвер, 22 березня, у СОК «Адреналін Сіті» стартував Чемпіонат України із шашок серед спорсменів, які мають порушення зору. До Луцька прибули спортсмени із різних областей України, аби продемонструвати свої знання та навики в інтелектуальних видах спорту, а також цікаво та змістовно провести час. Загалом, до участі у турнірі прибуло більше 60-ти учасників. У Луцьку подібні змагання відбуваються вперше.
Учасники пройшли жеребкування та розпочали гру. Турнір з шашок-64 проходитиме за швейцарською системою у 9 турів. Триватиме він до 30 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку стартував чемпіонат України із шашок серед людей із вадами зору
Сьогодні, 20:42
«ПортCity» організовує благодійний забіг на шпильках
Сьогодні, 19:48
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 березня
Сьогодні, 19:00
Гурт «MOTANKA» презентує свій концерт у «ПортCity»
Сьогодні, 18:45
«ПриватБанк» заплатив півмільйона хакерам*
Сьогодні, 18:23