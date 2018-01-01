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Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*

Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*
Рух В. Наливайченка “Справедливість” вимагає від сайту “Новости Украины – From-UA” негайно видалити матеріал, що містить елементи наклепу на політичну силу та її лідера, і офіційно спростувати інформацію про те, що в лавах Запорізької обласної організації партії “Громадсько-політичний рух В. Наливайченка “Справедливість” є воїн АТО Віталій “Сармат” Олешко, якого видання звинувачує у вимаганні хабаря.

Про це повідомили в прес-службі руху.

Сайт 21 березня 2018 року опублікував матеріал “Участник движения Наливайченко занимался вымогательством в Запорожской области”, який містить неправдиву інформацію, що принижує честь та гідність лідера, членів, прихильників та партнерів партії “Громадсько-політичний рух В. Наливайченка “Справедливість”. У матеріалі говориться про те, що воїн АТО Віталій Олешко має відношення до партії Наливайченка. Це – неправдива інформація, Віталій Олешко ніколи не був і не є членом партії Валентина Наливайченка.

“Около двух лет назад он примкнул к политическому проекту экс-главы СБУ Валентина Наливайченко “Справедливость”, зарегистрировал в Бердянске одноимённую общественную организацию и даже представлялся журналистом печатного органа партии Наливайченко - газеты “Час справделивості”, - йдеться на сайті.

Наголошуємо, що діяльність Руху В. Наливайченка “Справедливість” ніяк не пов’язана з діяльністю громадської організації, про яку йде мова в матеріалі. Газета “Час справделивості” теж не має жодного відношення до партії, офіційна газета Руху має назву “Справи Справедливості”.

Учасники ГО “Об’єднання учасників АТО “Справедливість” майже два роки тому завітали на З’їзд Руху на знак підтримки прагнень та дій Громадсько-політичного Руху В. Наливайченка “Справедливість” щодо захисту прав та інтересів учасників АТО та їх родин. Саме тоді й було зроблено фото. Однак це не дає права вищезгаданому ЗМІ писати такі провокативні заголовки та розповсюджувати неперевірену інформацію.

Партія “Громадсько-політичний рух В. Наливайченка “Справедливість” у разі, якщо редакція сайту “Новости Украины – From-UA” не видалить матеріал “Участник движения Наливайченко занимался вымогательством в Запорожской области” та не надасть офіційного спростування цієї інформації і вибачень, залишає за собою право звертатися до суду для захисту честі та гідності свого лідера, активу, прихильників та партнерів.

Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*
Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*

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