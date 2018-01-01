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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі до -10…-7 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.

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Теги: погода
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