Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня
Сьогодні, 21:25
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до -10…-7 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до -10…-7 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині селяни перекрили дорогу
Сьогодні, 21:44
Опублікували відео резонансного затримання на Волині
Сьогодні, 21:36
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня
Сьогодні, 21:25
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Сьогодні, 21:01