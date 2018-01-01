Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 березня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.



Температура повітря вночі до -10…-7 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.



До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.Температура повітря вночі до -10…-7 градусів, удень підніметься до 0…+2. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.

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