У магазині на Волині юні бешкетники побилися з поліцейськими

У волинському містечку Любешів двоє молодиків побилися із працівниками патрульної поліції.Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.До поліції надійшло повідомлення про те, що в магазині «Наш Край» бешкетують невідомі особи. На виклик негайно виїхала група реагування патрульної поліції. Під час затримання 22-річний та 20-річний жителі Любешівського району, які виявилися правопорушниками, чинили опір працівникам поліції та застосували фізичну силу.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).Правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.Крім того, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 296 КК України (Хуліганство) та ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).