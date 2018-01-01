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Муніципали погрожують «серйозними штрафами» за зрізане гілля

Муніципали погрожують «серйозними штрафами» за зрізане гілля
Муніципальна варта закликає лучан прибирати за собою зрізане гілля дерев. У протилежному випадку обіцяють штрафувати.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

Із настанням весни лучани почали масово кронувати та видаляти дерева. «Це стосується, як приватних домогосподарств, територій ОСББ так і комунальних служб. Ріжуть всі. Під час перевірок наявності ордерів та дозволів на проведення таких робіт, практично завжди вони працюють, маючи на руках усі погоджувальні документи», - йдеться у повідомленні.

Натомість, зрізавши дерева, вони чомусь забувають прибрати гілля за собою. Найчастіше, відрізаний матеріал лежить просто під деревами, а подекуди й під ногами перехожих просто на тротуарах чи займає всю прибудинкову територію.

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до голів ОСББ та керівників ЖКП прибирати на місцях, де проводять планові роботи з кронування дерев. Зрізане гілля необхідно відразу вивозити, а не залишати його на кілька днів чи тижнів на вулицях.

«За такі дії на вас очікують серйозні штрафні санкції. І почнуть вони діяти вже з понеділка 26 березня. Саме до того часу ви маєте змогу впорядкувати території, на яких проводили профілактичні роботи з обрізання дерев», - повідомили у департаменті.


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Теги: муніципали, Луцьк
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