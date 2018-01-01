Муніципали погрожують «серйозними штрафами» за зрізане гілля

Муніципальна варта закликає лучан прибирати за собою зрізане гілля дерев. У протилежному випадку обіцяють штрафувати.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.Із настанням весни лучани почали масово кронувати та видаляти дерева. «Це стосується, як приватних домогосподарств, територій ОСББ так і комунальних служб. Ріжуть всі. Під час перевірок наявності ордерів та дозволів на проведення таких робіт, практично завжди вони працюють, маючи на руках усі погоджувальні документи», - йдеться у повідомленні.Натомість, зрізавши дерева, вони чомусь забувають прибрати гілля за собою. Найчастіше, відрізаний матеріал лежить просто під деревами, а подекуди й під ногами перехожих просто на тротуарах чи займає всю прибудинкову територію.Департамент муніципальної варти Луцької міської ради звертається до голів ОСББ та керівників ЖКП прибирати на місцях, де проводять планові роботи з кронування дерев. Зрізане гілля необхідно відразу вивозити, а не залишати його на кілька днів чи тижнів на вулицях.«За такі дії на вас очікують серйозні штрафні санкції. І почнуть вони діяти вже з понеділка 26 березня. Саме до того часу ви маєте змогу впорядкувати території, на яких проводили профілактичні роботи з обрізання дерев», - повідомили у департаменті.