Волинянин власноруч побудував вітряк через відсутність «світла» на масиві
Сьогодні, 14:56
Мешканець села Забороль встановив біля будинку вітряк, адже на масиві відсутня електрика.
Про це пише «Суспільне Волині»
Аби користуватися енергією з мережі «Волиньобленерго», йому і мешканцям ще 4-х будинків, потрібно сплатити 2 мільйона 800 тисяч гривень. Тому нині користуються усіма доступними джерелами.
Чоловік каже: на альтернативній енергії не заробляє, а навпаки — економить. Того, що виробляють вітрогенератор і сонячна панель, заледве вистачає, аби вмикати найнеобхідніші прилади в будинку. Зі слів Миколи Сахнюка, коли родина купувала землю під будівництво, у сільській раді його запевнили, що комунікації на вулицю прокладуть.
Ні дороги, ні світла за 12 років сюди не провели. У такій ситуації — 5 будинків на цій вулиці у Заборолі.
2 мільйони 800 тисяч — у стільки оцінили вартість підключення будинків до електромережі в обленерго. Місцеві просять сільську раду допомогти з підключенням.
«Ми не вимагаємо всю суму — нам хоча б зробити прокол через трасу і поставити трансформатор. А ми далі стовби і кабелі протягнемо за свій рахунок», – каже Микола Сахнюк.
Сільський голова Валерій Боярський розповів: така ж ситуація з підлюченням в усій країні. Грошей на це в бюджеті немає.
Технічний директор “Волиньобленерго” Володимир Перчук розповів: під’єднання до електромережі відбувається коштом забудовника або обслуговуючого кооперативу. В даному випадку — сільської ради чи самих мешканців.
Де віднайти 2,8 мільйона гривень, мешканці масиву не знають. Тож змушені й надалі використовувати недешеву альтернативу.
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Про це пише «Суспільне Волині»
Аби користуватися енергією з мережі «Волиньобленерго», йому і мешканцям ще 4-х будинків, потрібно сплатити 2 мільйона 800 тисяч гривень. Тому нині користуються усіма доступними джерелами.
Чоловік каже: на альтернативній енергії не заробляє, а навпаки — економить. Того, що виробляють вітрогенератор і сонячна панель, заледве вистачає, аби вмикати найнеобхідніші прилади в будинку. Зі слів Миколи Сахнюка, коли родина купувала землю під будівництво, у сільській раді його запевнили, що комунікації на вулицю прокладуть.
Ні дороги, ні світла за 12 років сюди не провели. У такій ситуації — 5 будинків на цій вулиці у Заборолі.
2 мільйони 800 тисяч — у стільки оцінили вартість підключення будинків до електромережі в обленерго. Місцеві просять сільську раду допомогти з підключенням.
«Ми не вимагаємо всю суму — нам хоча б зробити прокол через трасу і поставити трансформатор. А ми далі стовби і кабелі протягнемо за свій рахунок», – каже Микола Сахнюк.
Сільський голова Валерій Боярський розповів: така ж ситуація з підлюченням в усій країні. Грошей на це в бюджеті немає.
Технічний директор “Волиньобленерго” Володимир Перчук розповів: під’єднання до електромережі відбувається коштом забудовника або обслуговуючого кооперативу. В даному випадку — сільської ради чи самих мешканців.
Де віднайти 2,8 мільйона гривень, мешканці масиву не знають. Тож змушені й надалі використовувати недешеву альтернативу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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