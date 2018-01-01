Волинянин власноруч побудував вітряк через відсутність «світла» на масиві





Про це пише



Аби користуватися енергією з мережі «Волиньобленерго», йому і мешканцям ще 4-х будинків, потрібно сплатити 2 мільйона 800 тисяч гривень. Тому нині користуються усіма доступними джерелами.



Чоловік каже: на альтернативній енергії не заробляє, а навпаки — економить. Того, що виробляють вітрогенератор і сонячна панель, заледве вистачає, аби вмикати найнеобхідніші прилади в будинку. Зі слів Миколи Сахнюка, коли родина купувала землю під будівництво, у сільській раді його запевнили, що комунікації на вулицю прокладуть.



Ні дороги, ні світла за 12 років сюди не провели. У такій ситуації — 5 будинків на цій вулиці у Заборолі.



2 мільйони 800 тисяч — у стільки оцінили вартість підключення будинків до електромережі в обленерго. Місцеві просять сільську раду допомогти з підключенням.



«Ми не вимагаємо всю суму — нам хоча б зробити прокол через трасу і поставити трансформатор. А ми далі стовби і кабелі протягнемо за свій рахунок», – каже Микола Сахнюк.



Сільський голова Валерій Боярський розповів: така ж ситуація з підлюченням в усій країні. Грошей на це в бюджеті немає.



Технічний директор “Волиньобленерго” Володимир Перчук розповів: під’єднання до електромережі відбувається коштом забудовника або обслуговуючого кооперативу. В даному випадку — сільської ради чи самих мешканців.



Де віднайти 2,8 мільйона гривень, мешканці масиву не знають. Тож змушені й надалі використовувати недешеву альтернативу.

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