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Волинянин власноруч побудував вітряк через відсутність «світла» на масиві

Волинянин власноруч побудував вітряк через відсутність «світла» на масиві
Мешканець села Забороль встановив біля будинку вітряк, адже на масиві відсутня електрика.

Про це пише «Суспільне Волині»

Аби користуватися енергією з мережі «Волиньобленерго», йому і мешканцям ще 4-х будинків, потрібно сплатити 2 мільйона 800 тисяч гривень. Тому нині користуються усіма доступними джерелами.

Чоловік каже: на альтернативній енергії не заробляє, а навпаки — економить. Того, що виробляють вітрогенератор і сонячна панель, заледве вистачає, аби вмикати найнеобхідніші прилади в будинку. Зі слів Миколи Сахнюка, коли родина купувала землю під будівництво, у сільській раді його запевнили, що комунікації на вулицю прокладуть.

Ні дороги, ні світла за 12 років сюди не провели. У такій ситуації — 5 будинків на цій вулиці у Заборолі.

2 мільйони 800 тисяч — у стільки оцінили вартість підключення будинків до електромережі в обленерго. Місцеві просять сільську раду допомогти з підключенням.

«Ми не вимагаємо всю суму — нам хоча б зробити прокол через трасу і поставити трансформатор. А ми далі стовби і кабелі протягнемо за свій рахунок», – каже Микола Сахнюк.

Сільський голова Валерій Боярський розповів: така ж ситуація з підлюченням в усій країні. Грошей на це в бюджеті немає.

Технічний директор “Волиньобленерго” Володимир Перчук розповів: під’єднання до електромережі відбувається коштом забудовника або обслуговуючого кооперативу. В даному випадку — сільської ради чи самих мешканців.

Де віднайти 2,8 мільйона гривень, мешканці масиву не знають. Тож змушені й надалі використовувати недешеву альтернативу.

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Теги: Забороль, вітряк, Волиньобленерго
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