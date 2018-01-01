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Депутати вимагають монету, присвячену місту на Волині

Депутати вимагають монету, присвячену місту на Волині
Ковельська міськрада звернулася до центральної влади щодо карбування та введення в обіг ювілейної та пам'ятної монети до 500-річчя отримання Ковелем Магдебурзького права.

Про це повідомили у прес-службі муніципалітету.

У 2018 році Ковель відзначатиме 500-річчя з часу отримання Магдебурзького права. 24 грудня 1518 року польський король Сигізмунд І своєю грамотою надав Ковелю право самоуправління (магдебургії).

«Магдебурзьке право мало важливе значення для українських міст і розвитку місцевого самоврядування, вносячи важливі риси західноєвропейського устрою. Було запроваджено виборні міські представницькі органи влади», - йдеться в рішенні міськради.

У Ковелі уже розпочалась підготовка до ювілею. Впродовж 2018 року будуть проходити різноманітні заходи, приурочені цій події.

«А тому, просимо Вас запланувати та провести карбування та введення в обіг ювілейної та пам'ятної монети України до 500-річчя отримання Магдебурзького права містом Ковелем. Випуск монети дозволить вчерговий раз підкреслити те, що Україна є Європейською державою з величною історією та чіткими Європейськими демократичними цінностями», - йдеться в документі.


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Теги: Ковель, монета
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