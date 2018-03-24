Вітряк і сонячна батерея: у селі під Луцьком люди виживають без електрики





Про це йдеться



Чоловік Микола продемонстрував обладання, завдяки якому у будинку є електрика. На даху - сонячні панелі, а біля будинку вітряк. Їх використовують, аби родина могла прнаймні включити найнеобхідніші прилади. Навіть подивитися телевізор у сім'ї є можливість не завди, а лише у вітряну погоду.



Чроловік пригадав, що коли купував будинок, то йому обіцяли, що електропостачання незабоаром буде. Однак за 12 років ситуація не змінилася.



Без світла на масиві ще 5 будинків. Аби підключити електрику людям озвучували суму в 2, 8 млн грн. Тому вони просять сільраду допомогти із підключенням. Однак там тільки знизують плечима -грошей на підключення немає. Інші люди, які мають ділянки поблизу, почувши про проблеми із електропостачанням, поки "відклали" будівництва



"Волиньобенерго" кажуть що підєднання до мережі можливе лише за кошти самих людей чи сільради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Забооль встановив вітряк через відсутність електроенергії. Та аби до неї підключитися, треба аж 3 мільйони гривень.Про це йдеться у сюжеті телеканалу НТН.Чоловік Микола продемонстрував обладання, завдяки якому у будинку є електрика. На даху - сонячні панелі, а біля будинку вітряк. Їх використовують, аби родина могла прнаймні включити найнеобхідніші прилади. Навіть подивитися телевізор у сім'ї є можливість не завди, а лише у вітряну погоду.Чроловік пригадав, що коли купував будинок, то йому обіцяли, що електропостачання незабоаром буде. Однак за 12 років ситуація не змінилася.Без світла на масиві ще 5 будинків. Аби підключити електрику людям озвучували суму в 2, 8 млн грн. Тому вони просять сільраду допомогти із підключенням. Однак там тільки знизують плечима -грошей на підключення немає. Інші люди, які мають ділянки поблизу, почувши про проблеми із електропостачанням, поки "відклали" будівництва"Волиньобенерго" кажуть що підєднання до мережі можливе лише за кошти самих людей чи сільради.

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