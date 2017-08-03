У Росії сталася жахлива пожежа у торговому центрі: загинули діти. ВІДЕО





Як пише видання Life, за фактом загибелі людей слідчий комітет відкрив кримінальну справу. Встановлюються власники та орендарі приміщень, - інформує



Деякі ЗМІ повідомляють, що в одному з залів кінотеатру виявили тіла чотирьох дітей. Площа загоряння продовжує збільшуватись – нині горить 1500 квадратних метрів. Загоряння почалось на 4-му поверсі будівлі.



Люди від безвиході вистрибували з вікон. Один чоловік розбився на смерть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі російського Кемерова загорівся торговельно-розважальний центр "Зимова вишня". Загинули щонайменше шестеро осіб.Як пише видання Life, за фактом загибелі людей слідчий комітет відкрив кримінальну справу. Встановлюються власники та орендарі приміщень, - інформує ТСН Деякі ЗМІ повідомляють, що в одному з залів кінотеатру виявили тіла чотирьох дітей. Площа загоряння продовжує збільшуватись – нині горить 1500 квадратних метрів. Загоряння почалось на 4-му поверсі будівлі.Люди від безвиході вистрибували з вікон. Один чоловік розбився на смерть.

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