У Росії сталася жахлива пожежа у торговому центрі: загинули діти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
У центрі російського Кемерова загорівся торговельно-розважальний центр "Зимова вишня". Загинули щонайменше шестеро осіб.
Як пише видання Life, за фактом загибелі людей слідчий комітет відкрив кримінальну справу. Встановлюються власники та орендарі приміщень, - інформує ТСН.
Деякі ЗМІ повідомляють, що в одному з залів кінотеатру виявили тіла чотирьох дітей. Площа загоряння продовжує збільшуватись – нині горить 1500 квадратних метрів. Загоряння почалось на 4-му поверсі будівлі.
Люди від безвиході вистрибували з вікон. Один чоловік розбився на смерть.
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Як пише видання Life, за фактом загибелі людей слідчий комітет відкрив кримінальну справу. Встановлюються власники та орендарі приміщень, - інформує ТСН.
Деякі ЗМІ повідомляють, що в одному з залів кінотеатру виявили тіла чотирьох дітей. Площа загоряння продовжує збільшуватись – нині горить 1500 квадратних метрів. Загоряння почалось на 4-му поверсі будівлі.
Люди від безвиході вистрибували з вікон. Один чоловік розбився на смерть.
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