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Луцькі нацгвардійці оркестром агітували майбутніх контрактників

Луцькі нацгвардійці оркестром агітували майбутніх контрактників
На Театральному майдані Луцька окрестр військової чатини 1141 влаштував музичний флешмоб.

Дійство відбулося з нагоди 4-ї річниці з дня створення Національної гвардії України та з метою агітації на військову службу за контрактом, повідомляють на Facebook-сторінці частини.

Аби кожен житель міста зміг відчути атмосферу свята, військові музиканти виконали патріотичні композиції. Захід став чудовою нагодою для проведення агітаційних заходів, адже послухати музичне вітання гвардійців зібралося чимало молодих людей.

Городяни охоче брали інформаційні листівки в яких містяться роз’яснення щодо умов проходження контрактної служби. Також усім бажаючим військовослужбовці агітаційної групи надавали вичерпні консультації з питань проходження військової служби за контрактом.

«Вітаю наших гвардійців з професійним святом. Нехай Бог Вас береже. Окремо хочу виразити слова вдячності оркестру військової частини, на свята ви даруєте нам чудовий настрій, я залюбки приходжу послухати музичні твори у вашому виконанні!, - поділилася враженнями після флешмобу лучанка Марія Дерун.

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Теги: Національна гвардія, оркестр, флешмоб, 1141
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