Молода волинянка, яка постраждала в аварії, потребує допомоги





Прохання матері про допомогу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Сергій Барилюк, - пише



“Добрі люди, допоможіть будь ласка моїй донечці, 10 березня сталася аварія в м. Любомль у якій постраждала моя дитина, дякуючи любомльським лікарям та людям, які були поряд, моє дитя вижило, зараз ми потребуємо вашої підтримки, Іваночка має перенести ще декілька складних операцій, в неї переломи щелепи: нижня на 3 частини, верхня набагато гірша там одні осколки, не відкривається одне око. Їсть через зонд, дихає через трубочку в горлі, яка часто забивається згустками крові, наша сім’я не може здолати це горе, адже в Іваночки є ще менші брати 16,5,2 рочки. Як сказали лікарі, тільки на щелепу потрібно приблизно 100 тисяч, незнаю скільки треба на все інше, бо є дуже великі шрами на обличчі, пробита щічка щелепою та три розриви рота досить чималі”, – йдеться у проханні мами.



“А мене попросили, щоб зібрав суму яку зможу, тому люди хто чим може навіть 10 грн це гроші, не будемо байдужі, розумію, що я вас вже просив тому я просто пропоную і це все добровільно, довіру вашу я думаю заслужив”, – пише Сергій.



Номер картки 4149 4393 9186 9157 (Барилюк Сергій Володимирович)



Номер мами 0675285231 (Ціп’яшук Наталія)

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