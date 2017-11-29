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Двом волинянам «світить» 3 роки тюрми за крадіжку телефона

Двом волинянам «світить» 3 роки тюрми за крадіжку телефона
В селі Новосілки Володимир-Волинського району учора, 25 березня, злодій викрав у місцевого мешканця мобільний телефон, вартістю 2,5 тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу крадія: ним виявився 27-річний односелець заявника, - інформує ГУНП у Волинській області.

Того ж дня в селі Скобелка Горохівського району в місцевого 26-річного жителя злодій викрав мобільний телефон. Сума завданих збитків - 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили причетність до цього злочину 36-річного місцевого мешканця.

За обома фактами крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.


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Теги: телефон, крадіжка
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