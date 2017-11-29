Двом волинянам «світить» 3 роки тюрми за крадіжку телефона





Правоохоронці встановили особу крадія: ним виявився 27-річний односелець заявника, - інформує



Того ж дня в селі Скобелка Горохівського району в місцевого 26-річного жителя злодій викрав мобільний телефон. Сума завданих збитків - 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили причетність до цього злочину 36-річного місцевого мешканця.



За обома фактами крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Новосілки Володимир-Волинського району учора, 25 березня, злодій викрав у місцевого мешканця мобільний телефон, вартістю 2,5 тисячі гривень.Правоохоронці встановили особу крадія: ним виявився 27-річний односелець заявника, - інформує ГУНП у Волинській області.Того ж дня в селі Скобелка Горохівського району в місцевого 26-річного жителя злодій викрав мобільний телефон. Сума завданих збитків - 2 тисячі гривень. Поліцейські встановили причетність до цього злочину 36-річного місцевого мешканця.За обома фактами крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

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