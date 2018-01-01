Скандал в «Охматдиті»: викрили медиків, які привласнили ліки на 8 мільйонів





Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва - інформує



"Завідувачка аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 2012 до 2015 року привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн", - розповіли слідчі.



До того ж з’ясувалося, що 6 старших медичних сестер відділень "Охматдиту", які, будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн грн.



Наразі усім повідомлено про підозру у привласненні майна, завскладу відправили під домашній арешт, питання про обрання старшим медсестрам запобіжних заходів вирішується, досудове слідство триває.



Нагадаємо, минулого року в "Охматдиті" зіпсувались ліки на мільйон гривень, і їх довелося списати. Медикаменти придбали за бюджетні кошти в рамках міжнародних закупівель, однак через затримки із постачанням препаратів до дитячої лікарні використати встигли лише половину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київська місцева прокуратура оголосила про підозру сімом співробітникам Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах.Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва - інформує ТСН "Завідувачка аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 2012 до 2015 року привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн", - розповіли слідчі.До того ж з’ясувалося, що 6 старших медичних сестер відділень "Охматдиту", які, будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн грн.Наразі усім повідомлено про підозру у привласненні майна, завскладу відправили під домашній арешт, питання про обрання старшим медсестрам запобіжних заходів вирішується, досудове слідство триває.Нагадаємо, минулого року в "Охматдиті" зіпсувались ліки на мільйон гривень, і їх довелося списати. Медикаменти придбали за бюджетні кошти в рамках міжнародних закупівель, однак через затримки із постачанням препаратів до дитячої лікарні використати встигли лише половину.

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