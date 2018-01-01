Луцькі ОСББ домовляються про співпрацю з патрульними

Інспектори патрульної поліціїтавзяли участь у зустрічі з головами ОСББ Луцька. Близько сотні людей прийшли у міську раду, аби обговорити свої питання, тож запросили на зустріч і полісменів, адже тема безпеки – чи не головна і хвилює кожного.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Насамперед, інспектори поінформували, що нині у проекті «Сусдіська варта» беруть участь 8 ОСББ. Їхні представники разом з поліцейськими пройшли відповідний тренінг та отримали детальні інструкції щодо співпраці з правоохоронцями.Інші ОСББ також можуть включатись у проект неформально, запрошувати правоохоронців на зустрічі з мешканцями чи організовувати спільні заходи. Все це необхідно робити задля профілактики правопорушень і зміцнення взаєморозуміння між поліцейськими та громадянами.«Ви краще знаєте, які є проблеми на ваших територіях, у ваших будинках. І коли патрульні приїжджають вже на якийсь виклик, ви не повинні боятись написати заяву чи надати пояснення. Ці папери потрібні, аби справа пішла далі. Також необхідно самим дбати про безпеку своїх територій. Звісно, такі питання, як освітлення, камери спостереження, прибирання – це не завжди наша й ваша компетенція, але треба звертатись, пробувати, знаходити відповідальних. Бо часто правопорушення можна попередити. На це й спрямована «Сусідська варта», - розповіли інспектори.Присутні на зустрічі представники ОСББ запитували про повноваження патрульної поліції, адміністративну відповідальність за види правопорушень, профілактичні заходи, які проводимо. Також їх цікавило, як реагувати, якщо поруч живуть сусіди, які порушують порядок і спокій. Щоправда, один з представників навів приклад, як усім будинком люди зібрались та ліквідували два так званих «притони». Звісно, в таких випадках поліцію потрібно повідомляти, але й не забувати про свого дільничного інспектора.Так само не можна бути байдужими, якщо відомо, що члени сім’ї знущаються одне над одним чи чинять будь-яке насильство. Для вирішення цих проблем також варто звертатись у поліцію за номером 102, сектор ювенальної превенції чи службу у справах дітей (якщо причетні діти) або ж повідомити свого дільничного.«Сусідська варта – це не одноразовий проект, це співпраця між громадою та поліцією на роки. Коли люди самоорганізовуються і самі усувають свої проблеми за допомогою поліції – це і є Сусідська варта. Коли є камери, консьєрж, пильність людей – це і є Сусідська варта. Ми закликаємо до співпраці та взаєморозуміння», - наголосили патрульні.