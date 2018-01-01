На трасі Луцьк-Ковель фура злетіла у кювет





Автопригода трапилась 27 березня, - повідомляє



Водій фури із вантажем рухався з Луцька у сторону Ковеля. За попередньою інформацією, аварія трапилась, бо водй заснув за кермом.



Відтак, машина з'їхала з дороги у кювет.



Як зазначає власкор, фура перевозила сипучу суміш. Протягом дня на місці працюють техніки, які розвантажують вантажівку, щоб витягнути її на дорогу.



На щастя, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Ковель біля Кременця фура з вантажем злетіла з дороги, бо водій заснув за кермом.Автопригода трапилась 27 березня, - повідомляє Волинь24 Водій фури із вантажем рухався з Луцька у сторону Ковеля. За попередньою інформацією, аварія трапилась, бо водй заснув за кермом.Відтак, машина з'їхала з дороги у кювет.Як зазначає власкор, фура перевозила сипучу суміш. Протягом дня на місці працюють техніки, які розвантажують вантажівку, щоб витягнути її на дорогу.На щастя, ніхто не постраждав.

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