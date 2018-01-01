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На трасі Луцьк-Ковель фура злетіла у кювет

На трасі Луцьк-Ковель фура злетіла у кювет
На трасі Луцьк-Ковель біля Кременця фура з вантажем злетіла з дороги, бо водій заснув за кермом.

Автопригода трапилась 27 березня, - повідомляє Волинь24.

Водій фури із вантажем рухався з Луцька у сторону Ковеля. За попередньою інформацією, аварія трапилась, бо водй заснув за кермом.

Відтак, машина з'їхала з дороги у кювет.

Як зазначає власкор, фура перевозила сипучу суміш. Протягом дня на місці працюють техніки, які розвантажують вантажівку, щоб витягнути її на дорогу.

На щастя, ніхто не постраждав.


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Теги: ДТП, Волинь
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