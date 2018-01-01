У Луцьку знизився рівень злочинності





Про це йдеться в інформації про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в місті Луцьку за 2017 рік, - повідомляє



Правоохоронці зазначають, що рівень злочинності на території міста знизився і становить на 10 тисяч населення 185,9 (за аналогічний період минулого року – 192,4).



Більшість із зареєстрованих кримінальних проваджень становлять злочини середньої тяжкості.



Також за минулий рік на 14,2 % зменшилась кількість облікованих злочинів проти життя та здоров'я, або з 169 до 145.



Також зафіксовано три умисні вбивства та шість фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень (у 2016 році вчинено 4 умисних вбивства та 6 особам спричинено тяжкі тілесні ушкодження).



«Слід зазначити, що усі вбивства розкриті і винні особи притягнуті до відповідальності», – йдеться у звіті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий рік до Луцького відділу поліції надійшло 46,8 тисячі заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. За 2017 рік заяв та повідомлень про злочини було на 3,1 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це йдеться в інформації про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в місті Луцьку за 2017 рік, - повідомляє Конкурент Правоохоронці зазначають, що рівень злочинності на території міста знизився і становить на 10 тисяч населення 185,9 (за аналогічний період минулого року – 192,4).Більшість із зареєстрованих кримінальних проваджень становлять злочини середньої тяжкості.Також за минулий рік на 14,2 % зменшилась кількість облікованих злочинів проти життя та здоров'я, або з 169 до 145.Також зафіксовано три умисні вбивства та шість фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень (у 2016 році вчинено 4 умисних вбивства та 6 особам спричинено тяжкі тілесні ушкодження).«Слід зазначити, що усі вбивства розкриті і винні особи притягнуті до відповідальності», – йдеться у звіті.

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