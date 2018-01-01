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У Луцьку знизився рівень злочинності

У Луцьку знизився рівень злочинності
За минулий рік до Луцького відділу поліції надійшло 46,8 тисячі заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. За 2017 рік заяв та повідомлень про злочини було на 3,1 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в інформації про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку в місті Луцьку за 2017 рік, - повідомляє Конкурент.

Правоохоронці зазначають, що рівень злочинності на території міста знизився і становить на 10 тисяч населення 185,9 (за аналогічний період минулого року – 192,4).

Більшість із зареєстрованих кримінальних проваджень становлять злочини середньої тяжкості.

Також за минулий рік на 14,2 % зменшилась кількість облікованих злочинів проти життя та здоров'я, або з 169 до 145.

Також зафіксовано три умисні вбивства та шість фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень (у 2016 році вчинено 4 умисних вбивства та 6 особам спричинено тяжкі тілесні ушкодження).

«Слід зазначити, що усі вбивства розкриті і винні особи притягнуті до відповідальності», – йдеться у звіті.


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Теги: злочинність, Луцьк
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