Мешканці багатоповерхівок перетворили прилеглу територію у звалища

У Луцьку на полігон твердих побутових відходів перетворили прибудинкові території мешканці багатоповерхівок на проспектах Соборності, Молоді та Перемоги, а також вулицях Арцеулова, Стрілецькій, Конякіна, Липинського та Привокзальної.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.Зрізаним гіллям дерев лучани просто встелили землю. Вони розкидані по дитячих майданчиках, тротуарах та поблизу під’їздів. Не реагують на засмічення дворів голови ОСББ, де громадяни складають відходи кронування уже від 7 до 30 днів.Окрему роботу інспектори проводять з головами ОСББ, які повинні недопускати засмічення дворів та проводити з громадянами роз’яснювальну роботу.Разом з тим, керівники ОСББ повинні укладати окремі договори на вивезення твердих побутових відходів з ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». В разі відсутності такого договору, будівельне сміття та гілля дерев на полігон твердих побутових відходів повинні вивозити самі громадяни.Тільки протягом 27 березня видано 17 приписів з метою дотримання Правил благоустрою.