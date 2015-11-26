Apple показала iPad для студентів та школярів. ВІДЕО





Про це повідомляє The Verge, – пише



9,7-дюймовий планшет обладнаний Touch ID, процесором A10 Fusion, задньої камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів і акумулятором, який тримає заряд до 10 годин. На відміну від iPad Pro, в пристрої немає коннектора для зовнішніх клавіатур.



Планшет обійдеться в 299 доларів для шкіл і в 329 доларів для всіх інших клієнтів. Його можна буде замовити відразу після закінчення заходу, а доставляти пристрої почнуть з квітня 2018 року.



Разом з новим iPad Apple представила оновлення пакета офісних програм iWork, серед яких Pages, Numbers і Keynote. Вони отримали підтримку Apple Pencil, а також функцію "розумних" анотацій, яка дозволить вчителям взаємодіяти з документами своїх учнів віддалено. Новий iPad також буде підтримувати сторонні стілуси: під час заходу згадувався продукт Logitech.



Apple анонсувала функцію Shared iPad, яка дозволить декільком користувачам використовувати один пристрій. Керувати планшетами можна буде за допомогою системи Apple School Manager. Учні безкоштовно отримають 200 гігабайт в сховищі iCloud.



Компанія представила кілька нових додатків, включаючи Schoolwork. Завдяки йому учні та вчителі зможуть дивитися за прогресом навчання і отримувати навчальні матеріали. Нові додатки будуть взаємодіяти з системою через ClassKit, розробники зможуть використовувати його для розробки спеціальних освітніх програм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час заходу Apple Education Event, присвяченого освіті, Apple представила новий iPad для студентів і школярів. Він, як і Pro-версія, підтримує Apple Pencil.Про це повідомляє The Verge, – пише Еспресо 9,7-дюймовий планшет обладнаний Touch ID, процесором A10 Fusion, задньої камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів і акумулятором, який тримає заряд до 10 годин. На відміну від iPad Pro, в пристрої немає коннектора для зовнішніх клавіатур.Планшет обійдеться в 299 доларів для шкіл і в 329 доларів для всіх інших клієнтів. Його можна буде замовити відразу після закінчення заходу, а доставляти пристрої почнуть з квітня 2018 року.Разом з новим iPad Apple представила оновлення пакета офісних програм iWork, серед яких Pages, Numbers і Keynote. Вони отримали підтримку Apple Pencil, а також функцію "розумних" анотацій, яка дозволить вчителям взаємодіяти з документами своїх учнів віддалено. Новий iPad також буде підтримувати сторонні стілуси: під час заходу згадувався продукт Logitech.Apple анонсувала функцію Shared iPad, яка дозволить декільком користувачам використовувати один пристрій. Керувати планшетами можна буде за допомогою системи Apple School Manager. Учні безкоштовно отримають 200 гігабайт в сховищі iCloud.Компанія представила кілька нових додатків, включаючи Schoolwork. Завдяки йому учні та вчителі зможуть дивитися за прогресом навчання і отримувати навчальні матеріали. Нові додатки будуть взаємодіяти з системою через ClassKit, розробники зможуть використовувати його для розробки спеціальних освітніх програм.

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