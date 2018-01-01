Квіти відчувають добро: як луцьке подружжя вирощує гіацинти





До того ж охоче діляться секретами вирощування різноманітних квітів, - пише газета



"Квіти не продаємо. А вони множаться. Щороку їх більшає. Садити уже й ніде. Не викидати ж, то ми роздаємо їх усім охочим

На шести сотках присадибної ділянки чого тільки немає! Тут і першоцвіти, і троянди різних сортів, іриси, тюльпани, гібіскуси", - розповідає господар Іван Іванович.



У нього 66 сортів півонії та гіацинтів. Такої колекції не тільки в Луцьку, а й на Волині немає. Збирати її квітникар-любитель розпочав 9 років тому, коли жив у Борисполі. Дуже вже подобалися йому тим, що випускали довгі, наче антени, квітконоси із зірочками. Мав їх чимало. І щороку поповнював колекцію новими сортами. За словами господаря, кожна квітка гарна по-своєму. Один гіацинт цвіте звичайними зірочками, другий — купчастий, а в третього не суцвіття, а суцільна шапка. Найбільше гордиться чорним. Його довго шукав. А тут і нагода трапилася придбати. Познайомився на ринку із дівчиною, яка пообіцяла привезти з Польщі саме такого кольору, про який мріяв. І вже цьогоріч мав змогу ним милуватися.



Іван Іванович – чоловік педантичний, любить в усьому порядок. Тож і на грядці в нього, як у науковій лабораторії, кожен сорт пронумерований. Назви всіх у голові не будеш тримати, але їх легко знайти в журналі, який веде. Там же і список сортів, які хоче придбати, щоб поповнити колекцію.



"Доглядати гіацинти не складно, — каже чоловік. — Головне — вчасно поливати, підживлювати. Ефективне добриво — Кеміра".



Іван Іванович — технар, зв’язківець за фахом, але про квіти розповідає так, що заслухаєшся. Здається, знає про них геть усе. Вони для нього не просто краса, а ціла філософія життя.



Велика любителька краси і його дружина Клавдія Степанівна, хоча головним квітникарем у сім’ї вважає чоловіка. Ранок вона розпочинає з обходу різнокольорового царства, вітаючись із кожною рослиною.

Клавдія Степанівна Кагал переконана - квіти відчувають добро

У Кагалів вони не лише у дворі, а й у будинку. Всюди, де є вільне місце, щось росте. Чудово почувають себе пуансетія, монстера, повзучий філодендрон, кактус.



Скоро для дифенбахії не вистачатиме висоти кімнати

Знайшлося місце у домі й для розсади овочів. Господарі віддають перевагу вирощеній власноруч.



"Помідори, перці не купуємо. Жити у власному будинку і не вирощувати їх, то не по-українськи", — каже хазяїн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя Кагалів із Луцька зібрало найбільшу на Волині колекцію гіацинтів.До того ж охоче діляться секретами вирощування різноманітних квітів, - пише газета Волинь-нова "Квіти не продаємо. А вони множаться. Щороку їх більшає. Садити уже й ніде. Не викидати ж, то ми роздаємо їх усім охочимНа шести сотках присадибної ділянки чого тільки немає! Тут і першоцвіти, і троянди різних сортів, іриси, тюльпани, гібіскуси", - розповідає господар Іван Іванович.У нього 66 сортів півонії та гіацинтів. Такої колекції не тільки в Луцьку, а й на Волині немає. Збирати її квітникар-любитель розпочав 9 років тому, коли жив у Борисполі. Дуже вже подобалися йому тим, що випускали довгі, наче антени, квітконоси із зірочками. Мав їх чимало. І щороку поповнював колекцію новими сортами. За словами господаря, кожна квітка гарна по-своєму. Один гіацинт цвіте звичайними зірочками, другий — купчастий, а в третього не суцвіття, а суцільна шапка. Найбільше гордиться чорним. Його довго шукав. А тут і нагода трапилася придбати. Познайомився на ринку із дівчиною, яка пообіцяла привезти з Польщі саме такого кольору, про який мріяв. І вже цьогоріч мав змогу ним милуватися.Іван Іванович – чоловік педантичний, любить в усьому порядок. Тож і на грядці в нього, як у науковій лабораторії, кожен сорт пронумерований. Назви всіх у голові не будеш тримати, але їх легко знайти в журналі, який веде. Там же і список сортів, які хоче придбати, щоб поповнити колекцію."Доглядати гіацинти не складно, — каже чоловік. — Головне — вчасно поливати, підживлювати. Ефективне добриво — Кеміра".Іван Іванович — технар, зв’язківець за фахом, але про квіти розповідає так, що заслухаєшся. Здається, знає про них геть усе. Вони для нього не просто краса, а ціла філософія життя.Велика любителька краси і його дружина Клавдія Степанівна, хоча головним квітникарем у сім’ї вважає чоловіка. Ранок вона розпочинає з обходу різнокольорового царства, вітаючись із кожною рослиною.У Кагалів вони не лише у дворі, а й у будинку. Всюди, де є вільне місце, щось росте. Чудово почувають себе пуансетія, монстера, повзучий філодендрон, кактус.Знайшлося місце у домі й для розсади овочів. Господарі віддають перевагу вирощеній власноруч."Помідори, перці не купуємо. Жити у власному будинку і не вирощувати їх, то не по-українськи", — каже хазяїн.

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