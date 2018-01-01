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У селі на Волині чоловік викрав два причепи з гноєм

У селі на Волині чоловік викрав два причепи з гноєм
У селі Нужель Ковельського району волинянин обікрав ферму.

Інцидент трапився у понеділок, 28 травня, — повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.

Правоохоронці з'ясували, що вчора у період часу із 09:00 до 12:00 23-річний житель Ковельського району викрав із території ферми у селі Нужель 2 причепи з гноєм.

Сума збитків становить 4,5 тисяч гривень. Викрадене поліцейські вилучили та повернуть власнику.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема. позбавлення волі до трьох років.

Триває слідство.

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Теги: поліція, гній, крадіжка, Волинь
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Коментарі 1
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Скільки можна говорити ,якщо крадеш ,то кради як депутат ,або чиновник ,тоді хабарним суддям на лапу і гуляй Вася .
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