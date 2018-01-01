У селі на Волині чоловік викрав два причепи з гноєм





Інцидент трапився у понеділок, 28 травня, — повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.



Правоохоронці з'ясували, що вчора у період часу із 09:00 до 12:00 23-річний житель Ковельського району викрав із території ферми у селі Нужель 2 причепи з гноєм.



Сума збитків становить 4,5 тисяч гривень. Викрадене поліцейські вилучили та повернуть власнику.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема. позбавлення волі до трьох років.



Триває слідство.

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