В Україні стріляли у російського військового журналіста
29 травень, 21:50
В Україні невідомі стріляли у спину російському військовому журналісту та прозаїку Аркадієві Бабченку.
Про це у Facebook повідомив кримськотатарський медіаменеджер Айдер Муждабаєв.
«В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли до лікарні. Шукаю в яку, їду туди», - повідомив він.
Згодом речниця ГУНП столиці Оксана Блищик повідомила, що від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої».
Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.
На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер.
Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставини події.
Довідково:
Бабченко - російський журналіст, прозаїк, з початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав в Прагу. Згодом переїхав до України.
Його вважають одним із засновників сучасної військової прози.
«Відмінність Аркадія Бабченка від інших російських «старших братів» кардинальна. Цей російський журналіст ніколи й ніде не критикує ані українську владу, ані українців», - пише Детектор медіа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив кримськотатарський медіаменеджер Айдер Муждабаєв.
«В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли до лікарні. Шукаю в яку, їду туди», - повідомив він.
Згодом речниця ГУНП столиці Оксана Блищик повідомила, що від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої».
Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.
На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер.
Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставини події.
Довідково:
Бабченко - російський журналіст, прозаїк, з початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав в Прагу. Згодом переїхав до України.
Його вважають одним із засновників сучасної військової прози.
«Відмінність Аркадія Бабченка від інших російських «старших братів» кардинальна. Цей російський журналіст ніколи й ніде не критикує ані українську владу, ані українців», - пише Детектор медіа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів
29 травень, 22:53
На Чорновола – аварія з постраждалими
29 травень, 22:20
В Україні стріляли у російського військового журналіста
29 травень, 21:50
Польські історики проігнорували наукову дискусію про Волинську трагедію
29 травень, 21:41
Волинський поліцейський виступив у боксерському матчі в Польщі
29 травень, 21:22