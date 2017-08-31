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В Україні стріляли у російського військового журналіста

В Україні стріляли у російського військового журналіста
В Україні невідомі стріляли у спину російському військовому журналісту та прозаїку Аркадієві Бабченку.

Про це у Facebook повідомив кримськотатарський медіаменеджер Айдер Муждабаєв.

«В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли до лікарні. Шукаю в яку, їду туди», - повідомив він.

Згодом речниця ГУНП столиці Оксана Блищик повідомила, що від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої».
Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.

На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер.

Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставини події.

Довідково:

Бабченко - російський журналіст, прозаїк, з початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав в Прагу. Згодом переїхав до України.

Його вважають одним із засновників сучасної військової прози.

«Відмінність Аркадія Бабченка від інших російських «старших братів» кардинальна. Цей російський журналіст ніколи й ніде не критикує ані українську владу, ані українців», - пише Детектор медіа.


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Теги: Аркадій Бабченко, замах
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