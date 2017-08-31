В Україні стріляли у російського військового журналіста

Аркадієві Бабченку.



Про це у Facebook повідомив кримськотатарський медіаменеджер Айдер Муждабаєв.



«В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли до лікарні. Шукаю в яку, їду туди», - повідомив він.



Згодом речниця ГУНП столиці Оксана Блищик повідомила, що від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої».

Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.



На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер.



Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставини події.



Довідково:



Бабченко - російський журналіст, прозаїк, з початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав в Прагу. Згодом переїхав до України.



Його вважають одним із засновників сучасної військової прози.



«Відмінність Аркадія Бабченка від інших російських «старших братів» кардинальна. Цей російський журналіст ніколи й ніде не критикує ані українську владу, ані українців», - пише





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні невідомі стріляли у спину російському військовому журналісту та прозаїкуПро це у Facebook повідомив кримськотатарський медіаменеджер«В Аркадія Бабченка стріляли, в домі, в спину. Відвезли до лікарні. Шукаю в яку, їду туди», - повідомив він.Згодом речниця ГУНП столиці Оксана Блищик повідомила, що від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої».Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці.На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер.Загиблий - громадянин РФ, 1977 р.н., ведучий одного із телеканалів.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Встановлюються обставини події.Бабченко - російський журналіст, прозаїк, з початком репресій та переслідувань журналістів у Москві переїхав в Прагу. Згодом переїхав до України.Його вважають одним із засновників сучасної військової прози.«Відмінність Аркадія Бабченка від інших російських «старших братів» кардинальна. Цей російський журналіст ніколи й ніде не критикує ані українську владу, ані українців», - пише Детектор медіа

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію