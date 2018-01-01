У Луцькому зоопарку – акція для дітей
Сьогодні, 08:00
Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Луцькому зоопарку влаштують спеціальну акцію.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринця у Facebook.
Отож, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей для малечі – приємний бонус. До зоопарку на гостину двох дітей запрошують за ціною одного квитка.
«Домовилися з небесною канцелярією - тому гарну погоду гарантуємо», - йдеться у повідомленні.
«Продовження свята - 3 червня. На території навпроти входу в зоопарк - майстер-клас з ліпки глиною + приємні сюрпризи! Стартуємо о 13.00», - зазначили у зоопарку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринця у Facebook.
Отож, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей для малечі – приємний бонус. До зоопарку на гостину двох дітей запрошують за ціною одного квитка.
«Домовилися з небесною канцелярією - тому гарну погоду гарантуємо», - йдеться у повідомленні.
«Продовження свята - 3 червня. На території навпроти входу в зоопарк - майстер-клас з ліпки глиною + приємні сюрпризи! Стартуємо о 13.00», - зазначили у зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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