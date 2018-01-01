У Луцькому зоопарку – акція для дітей

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Луцькому зоопарку влаштують спеціальну акцію.Про це йдеться у повідомленні на сторінці звіринця у Facebook.Отож, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей для малечі – приємний бонус. До зоопарку на гостину двох дітей запрошують за ціною одного квитка.«Домовилися з небесною канцелярією - тому гарну погоду гарантуємо», - йдеться у повідомленні.«Продовження свята - 3 червня. На території навпроти входу в зоопарк - майстер-клас з ліпки глиною + приємні сюрпризи! Стартуємо о 13.00», - зазначили у зоопарку.