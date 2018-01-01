Пам’ять про Героя: дітлахи облаштували Алею Слави
Сьогодні, 06:04
Алею Слави, присвячену пам’яті загиблого героя АТО, земляка Сергія Приймака, при загальноосвітній школі села Полиці облаштували учні шкільного лісництва спільно з працівниками державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс».
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Вдячними руками дорослих і дітей тут висаджені декоративні кущі, квіти. Доріжку до затишної альтанки – своєрідного місця відпочинку – викладено бруківкою.
Стрічку з нагоди відкриття пам’ятного куточка було перерізано під час свята останнього дзвоника. На гарну подію прибув директор підприємства Олександр Грицай. Він мовив вітальне слово в адресу педагогічного колективу школи за розуміння і підтримку екологічного напрямку серед учнів села і подарував шкільному колективові для щоденних потреб сучасний телевізор. А школярам, активним членам шкільного лісництва, побажав гарного творчого та змістовного відпочинку в обов’язковому поєднанні з бережливим ставленням до навколишньої природи, лісу.
На святковій лінійці лісівники нагородили переможців районного конкурсу малюнків на тему «Людина і ліс». В якості призів діти отримали грамоти підприємства та, звісно, грошові премії.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Вдячними руками дорослих і дітей тут висаджені декоративні кущі, квіти. Доріжку до затишної альтанки – своєрідного місця відпочинку – викладено бруківкою.
Стрічку з нагоди відкриття пам’ятного куточка було перерізано під час свята останнього дзвоника. На гарну подію прибув директор підприємства Олександр Грицай. Він мовив вітальне слово в адресу педагогічного колективу школи за розуміння і підтримку екологічного напрямку серед учнів села і подарував шкільному колективові для щоденних потреб сучасний телевізор. А школярам, активним членам шкільного лісництва, побажав гарного творчого та змістовного відпочинку в обов’язковому поєднанні з бережливим ставленням до навколишньої природи, лісу.
На святковій лінійці лісівники нагородили переможців районного конкурсу малюнків на тему «Людина і ліс». В якості призів діти отримали грамоти підприємства та, звісно, грошові премії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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