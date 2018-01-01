Пам’ять про Героя: дітлахи облаштували Алею Слави

Алею Слави, присвячену пам’яті загиблого героя АТО, земляка, при загальноосвітній школі села Полиці облаштували учні шкільного лісництва спільно з працівниками державного підприємства «Камінь-Каширськагроліс».Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Вдячними руками дорослих і дітей тут висаджені декоративні кущі, квіти. Доріжку до затишної альтанки – своєрідного місця відпочинку – викладено бруківкою.Стрічку з нагоди відкриття пам’ятного куточка було перерізано під час свята останнього дзвоника. На гарну подію прибув директор підприємства. Він мовив вітальне слово в адресу педагогічного колективу школи за розуміння і підтримку екологічного напрямку серед учнів села і подарував шкільному колективові для щоденних потреб сучасний телевізор. А школярам, активним членам шкільного лісництва, побажав гарного творчого та змістовного відпочинку в обов’язковому поєднанні з бережливим ставленням до навколишньої природи, лісу.На святковій лінійці лісівники нагородили переможців районного конкурсу малюнків на тему «Людина і ліс». В якості призів діти отримали грамоти підприємства та, звісно, грошові премії.