Курс валют у Луцьку на 31 травня





Євро при купівлі становить - 29,889, при продажу - 30,533.



Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,430.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,638, продаж - 7,263.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,833, а продаж - 26,130.Євро при купівлі становить - 29,889, при продажу - 30,533.Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,430.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,638, продаж - 7,263.

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