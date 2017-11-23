Призначили директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва

Аллу Єфремову призначили «повноправним» директором закладу.



Відповідне рішення прийняли під час сесії Волиньрали 31 травня.



56 депутатів без обговорення підтримали кандидатуру пропонованої посадовиці. Таким чином, Єфремова «позбулася» приставки в.о та відтепер є «повноправним» директором.



Нагадаємо, 1 березня оголосили конкурс на посаду директора бібліотеки. Документи приймали 30 днів, а 11 квітня відбулося засідання конкурсної комісії. Там шляхом відкритого голосування обрали Аллу Єфремову.

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