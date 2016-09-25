У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка





Про це повідомили у прес-службі



Інцидент трапився вранці, 31 травня. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень 28-річному чоловікові та відкрито заволоділи його грішми та товарами. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.



Правоохоронці з'ясували, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жителів — 24- та 30-річний. Поліція також встановлюють можливу причетність до грабежу й інших осіб.



За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Порушникам загрожує, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башлики Ківерцівського району група чоловіків побила жителя сусіднього села та забрала у останнього 150 гривень, пляшку вина та чіпси.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині Інцидент трапився вранці, 31 травня. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень 28-річному чоловікові та відкрито заволоділи його грішми та товарами. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.Правоохоронці з'ясували, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жителів — 24- та 30-річний. Поліція також встановлюють можливу причетність до грабежу й інших осіб.За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.Порушникам загрожує, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

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