У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
Сьогодні, 13:05
У селі Башлики Ківерцівського району група чоловіків побила жителя сусіднього села та забрала у останнього 150 гривень, пляшку вина та чіпси.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент трапився вранці, 31 травня. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень 28-річному чоловікові та відкрито заволоділи його грішми та товарами. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.
Правоохоронці з'ясували, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жителів — 24- та 30-річний. Поліція також встановлюють можливу причетність до грабежу й інших осіб.
За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Порушникам загрожує, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Інцидент трапився вранці, 31 травня. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень 28-річному чоловікові та відкрито заволоділи його грішми та товарами. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.
Правоохоронці з'ясували, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жителів — 24- та 30-річний. Поліція також встановлюють можливу причетність до грабежу й інших осіб.
За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Порушникам загрожує, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
а якщо це повні атавісти?
Останні новини
У волинському селі повісився чоловік
Сьогодні, 13:16
«АТБ» пропонує self-made по-українськи*
Сьогодні, 13:13
У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
Сьогодні, 13:05
Повернення «Синього кита»: у центрі Києва школярка порізала вени
Сьогодні, 12:54
На Волині «переформатували» комунальне підприємство
Сьогодні, 12:45