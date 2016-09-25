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У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка

У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
У селі Башлики Ківерцівського району група чоловіків побила жителя сусіднього села та забрала у останнього 150 гривень, пляшку вина та чіпси.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Інцидент трапився вранці, 31 травня. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень 28-річному чоловікові та відкрито заволоділи його грішми та товарами. Постраждалий звернувся за допомогою до поліції.

Правоохоронці з'ясували, що до скоєння кримінального правопорушення причетні двоє місцевих жителів — 24- та 30-річний. Поліція також встановлюють можливу причетність до грабежу й інших осіб.

За фактом відкритого викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Порушникам загрожує, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

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Теги: побиття, Волинь, Башлики, пограбування, поліція
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Коментарі 1
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а якщо це повні атавісти?
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