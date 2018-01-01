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У центрі Луцька обчистили квартиру

У центрі Луцька обчистили квартиру
На центральній вулиці Луцька – проспекті Волі – невідомі зловмисники обчистили квартиру.

Про це пише Район Луцьк.

Інцидент трапився на проспекті Волі, 37 на другому поверсі.

На місці працює поліція.

У центрі Луцька обчистили квартиру

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Теги: крадіжка, Луцьк
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