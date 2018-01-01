У центрі Луцька обчистили квартиру





Про це пише



Інцидент трапився на проспекті Волі, 37 на другому поверсі.



На місці працює поліція.





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