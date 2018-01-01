У центрі Луцька обчистили квартиру
Сьогодні, 22:10
На центральній вулиці Луцька – проспекті Волі – невідомі зловмисники обчистили квартиру.
Про це пише Район Луцьк.
Інцидент трапився на проспекті Волі, 37 на другому поверсі.
На місці працює поліція.
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Про це пише Район Луцьк.
Інцидент трапився на проспекті Волі, 37 на другому поверсі.
На місці працює поліція.
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