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На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО

На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО
З'явилося відео смерчу у Волинській області.

Відео на своїй сторінці у Facebook виклала журналіст інтернет-видання БУГ Дар'я Поддубецька.

«Це вам не #USA, а це #ukraine ! Більше того - це #volyn
Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька.... І це все на Волині!» - пише журналіст.

«Приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так так, там гуляють такі #monster», - резюмує Дар'я.


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Теги: смерч, природа, Волинь
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