На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
З'явилося відео смерчу у Волинській області.
Відео на своїй сторінці у Facebook виклала журналіст інтернет-видання БУГ Дар'я Поддубецька.
«Це вам не #USA, а це #ukraine ! Більше того - це #volyn
Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька.... І це все на Волині!» - пише журналіст.
«Приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так так, там гуляють такі #monster», - резюмує Дар'я.
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Відео на своїй сторінці у Facebook виклала журналіст інтернет-видання БУГ Дар'я Поддубецька.
«Це вам не #USA, а це #ukraine ! Більше того - це #volyn
Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька.... І це все на Волині!» - пише журналіст.
«Приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так так, там гуляють такі #monster», - резюмує Дар'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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