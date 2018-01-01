На Волині зафіксували смерч. ВІДЕО





Відео на своїй Дар'я Поддубецька.



«Це вам не #USA, а це #ukraine ! Більше того - це #volyn

Я особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька.... І це все на Волині!» - пише журналіст.



«Приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так так, там гуляють такі #monster», - резюмує Дар'я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилося відео смерчу у Волинській області.Відео на своїй сторінці у Facebook виклала журналіст інтернет-видання БУГ«Це вам не #USA, а це #ukraine ! Більше того - це #volynЯ особисто боюся смерчів.... А сьогодні їх довелося побачити кілька.... І це все на Волині!» - пише журналіст.«Приблизно в 35 кілометрах від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так так, там гуляють такі #monster», - резюмує Дар'я.

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