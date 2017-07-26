До Луцька приїдуть найсильніші команди Європи з багатоборства
Сьогодні, 08:17
У Луцьку вперше проходитиме Суперліга командного чемпіонату Європи з багатоборства.
Про це йшлося під час брифінгу в ОДА, - пише Волинь24.
Чемпіонат відбудеться 6-7 липня 2019 року. Бюджет змагань становитиме близько 20 мільйонів гривень.
Спортмени зі всієї Європи змагатимуться на стадоні «Авангард».
«Ці змагання дуже високого рівня, тобто 8 найсильніших команд Європи, включно з збірною командою України. Знаково, що вони будуть саме в Луцьку, адже кілька років тому відбувся найбільш спортивний прорив – реконструйовано стадіон «Авангард». Як результат, тут вже відбулося ряд змагань і вінцем стане цей європейський чемпіонат», - розповів президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
Загалом на змагання мають приїхати близько 250 людей з України, Естонії, Франції, Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Білорусі, Швейцарії.
«Вперше за всю історію Волинь прийматиме єврочемпіонат з олімпійських видів спорту. Тому ще більше ніж рік до змагань, а ми вже створюємо оргкомітет для підготовки. Самим нам буде вкрай важко, тому ми залучатимемо багато небайдужих лучан, працюватимемо і з волонтерами», - розповів розповів президент Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк.
Учасники брифінгу розповіли, що змаганням передуватимуть дві інспекції, зокрема і з ЄС, які дадуть рекомендації для проведення змагань, після чого буде напрацьований план дій.
Щодо нинішньої якості покриття на «Авангарді», то вона, кажуть експерти, в хорошому стані: можливо треба буде десь оновити розмітку, але це не глобальні речі.
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Про це йшлося під час брифінгу в ОДА, - пише Волинь24.
Чемпіонат відбудеться 6-7 липня 2019 року. Бюджет змагань становитиме близько 20 мільйонів гривень.
Спортмени зі всієї Європи змагатимуться на стадоні «Авангард».
«Ці змагання дуже високого рівня, тобто 8 найсильніших команд Європи, включно з збірною командою України. Знаково, що вони будуть саме в Луцьку, адже кілька років тому відбувся найбільш спортивний прорив – реконструйовано стадіон «Авангард». Як результат, тут вже відбулося ряд змагань і вінцем стане цей європейський чемпіонат», - розповів президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
Загалом на змагання мають приїхати близько 250 людей з України, Естонії, Франції, Великобританії, Нідерландів, Іспанії, Білорусі, Швейцарії.
«Вперше за всю історію Волинь прийматиме єврочемпіонат з олімпійських видів спорту. Тому ще більше ніж рік до змагань, а ми вже створюємо оргкомітет для підготовки. Самим нам буде вкрай важко, тому ми залучатимемо багато небайдужих лучан, працюватимемо і з волонтерами», - розповів розповів президент Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк.
Учасники брифінгу розповіли, що змаганням передуватимуть дві інспекції, зокрема і з ЄС, які дадуть рекомендації для проведення змагань, після чого буде напрацьований план дій.
Щодо нинішньої якості покриття на «Авангарді», то вона, кажуть експерти, в хорошому стані: можливо треба буде десь оновити розмітку, але це не глобальні речі.
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