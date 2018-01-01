Муніципали 2 дні зносили дерев’яну халабуду

Луцькі муніципали продовжують роботи з демонтажу дерев’яної конструкції, що розташована на вулиці Підгаєцькій, 9а.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.В перший день демонтажів інспектори не змогли його повністю прибрати з вулиці, адже гараж настільки великий, що не вмістився на вантажівці, тому роботи продовжили сьогодні.Тепер на Підгаєцькій, 9а чисто, адже після проведених демонтажних робіт, інспектори очистили територію від залишків дерев’яної конструкції.Нагадаємо, цей гараж упродовж останніх років не використовувався за призначенням, тому небайдужі мешканці міста звернулися до департаменту муніципальної варти, щоб провести його демонтаж.