«Укрзалізниця» хоче від Луцька 2 мільйони





Про це йдеться в



А от від сусіднього Рівного просять понад 3 мільйони. Облікувати саме лучан, які купують залізничні квитки, зараз не реально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не фіксуючи реєстрації.



Окрім цього, багато людей користуються електронними квитками. Звідки їх замовили - простежити взагалі не реально.



Гроші все ж доведеться переказати перевізнику-монополісту.



Нещодавно «Укрзалізниця» почала сплачувати податки за своїх працівників, які працюють на ділянці у Волинській області, до місцевої казни. Раніше ці гроші йшли лише в бюджети тих областей, де розташовані центральні вузли. В цьому випадку - до Львова та Рівного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» вимагає у Луцької влади 2 мільйони гривень за пільгові перевезення.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.А от від сусіднього Рівного просять понад 3 мільйони. Облікувати саме лучан, які купують залізничні квитки, зараз не реально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не фіксуючи реєстрації.Окрім цього, багато людей користуються електронними квитками. Звідки їх замовили - простежити взагалі не реально.Гроші все ж доведеться переказати перевізнику-монополісту.Нещодавно «Укрзалізниця» почала сплачувати податки за своїх працівників, які працюють на ділянці у Волинській області, до місцевої казни. Раніше ці гроші йшли лише в бюджети тих областей, де розташовані центральні вузли. В цьому випадку - до Львова та Рівного.

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