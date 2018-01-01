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«Укрзалізниця» хоче від Луцька 2 мільйони

«Укрзалізниця» хоче від Луцька 2 мільйони
«Укрзалізниця» вимагає у Луцької влади 2 мільйони гривень за пільгові перевезення.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

А от від сусіднього Рівного просять понад 3 мільйони. Облікувати саме лучан, які купують залізничні квитки, зараз не реально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не фіксуючи реєстрації.

Окрім цього, багато людей користуються електронними квитками. Звідки їх замовили - простежити взагалі не реально.

Гроші все ж доведеться переказати перевізнику-монополісту.

Нещодавно «Укрзалізниця» почала сплачувати податки за своїх працівників, які працюють на ділянці у Волинській області, до місцевої казни. Раніше ці гроші йшли лише в бюджети тих областей, де розташовані центральні вузли. В цьому випадку - до Львова та Рівного.


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Теги: Укрзалізниця, Луцьк, гроші
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