«Укрзалізниця» хоче від Луцька 2 мільйони
Сьогодні, 09:46
«Укрзалізниця» вимагає у Луцької влади 2 мільйони гривень за пільгові перевезення.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
А от від сусіднього Рівного просять понад 3 мільйони. Облікувати саме лучан, які купують залізничні квитки, зараз не реально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не фіксуючи реєстрації.
Окрім цього, багато людей користуються електронними квитками. Звідки їх замовили - простежити взагалі не реально.
Гроші все ж доведеться переказати перевізнику-монополісту.
Нещодавно «Укрзалізниця» почала сплачувати податки за своїх працівників, які працюють на ділянці у Волинській області, до місцевої казни. Раніше ці гроші йшли лише в бюджети тих областей, де розташовані центральні вузли. В цьому випадку - до Львова та Рівного.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
А от від сусіднього Рівного просять понад 3 мільйони. Облікувати саме лучан, які купують залізничні квитки, зараз не реально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не фіксуючи реєстрації.
Окрім цього, багато людей користуються електронними квитками. Звідки їх замовили - простежити взагалі не реально.
Гроші все ж доведеться переказати перевізнику-монополісту.
Нещодавно «Укрзалізниця» почала сплачувати податки за своїх працівників, які працюють на ділянці у Волинській області, до місцевої казни. Раніше ці гроші йшли лише в бюджети тих областей, де розташовані центральні вузли. В цьому випадку - до Львова та Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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