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Волинянин зі складу викрав будматеріали

Волинянин зі складу викрав будматеріали
У Володимирі-Волинському злодій викрав будматеріали зі складу.

Подія трапилася в суботу, 2 червня, близько 21 години, -
інформує ГУНП у Волинській області.

Так, до поліції із заявою про крадіжку звернувся виконроб одного із приватних підприємств. Згодом правоохоронці з’ясували, що із складського приміщення підприємства, шляхом пошкодження даху, злодій викрав 126 листків пінопласту та 5 металевих труб, довжиною 3 м.

Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 35-річного мешканця Володимира-Волинського. Частину викраденого вилучили та повернуть власникам. Сума збитків становить майже 7 тис. грн.

До слова, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.




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Теги: крадіжка, волинянин
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